Особенности вакцинации детей, подготовка к прививке, возможные последствия. Мнение врача-инфекциониста

12:20 18 Ноябрь Киев, Украина





Об особенностях вакцинации детей, подготовке к прививке, а также о возможных его последствиях рассказал врач-инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Министерство здравоохранения Украины приняло решение разрешить вакцинацию от коронавируса детей и 12-17 лет. Для этого используется вакцина производства Pfizer/BioNTech. Если раньше была разрешена вакцинация только детей из приоритетной группы – с сопутствующими заболеваниями, риском тяжелого течения, то сейчас можно прививать всех.Об особенностях вакцинации детей, подготовке к прививке, а также о возможных его последствиях рассказал врач-инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий

Об этом пишет издательство Главком.



Несмотря на то, что Минздрав издал Приказ , утверждающий, каких детей и при каких условиях можно прививать, педиатры часто назначают дополнительные анализы. Почему?



К сожалению, это одна из основных причин, почему мы имеем такие большие пробелы с вакцинацией в Украине. Пусть коллеги на меня не обижаются, но именно медицинские работники, я не говорю обо всех, – это, пожалуй, слабое звено в процессе защиты украинцев путем вакцинации.



Во-первых, есть четкие рекомендации Минздрава, закрепленные приказом: дети с 12 лет могут быть вакцинированы по желанию родителей. Во-вторых, для этого используется вакцина Pfizer/Biotech. В-третьих, поскольку в пунктах прививки массовой вакцинации не всегда работают врачи, имеющие право на осмотр, консультирование детей, существует следующая процедура: родители должны обратиться к педиатру или к семейному врачу, с которым заключена декларация, консультирующая, осматривающая и направляющая ребенка вакцинации. Если в амбулатории, где работает семейный врач, проводится вакцинация, то нет проблем привиться там.



Нужно ли перед вакцинацией сдавать общий анализ крови? Нет!



Нужно ли обследоваться на антитела к Covid-19? Нет. И до и после вакцинации не нужно определять антитела. Вакцинация не проводится с ориентировкой на антитела к Covid-19. Это четкие рекомендации Минздрава. Поэтому я могу сказать, что коллеги, которые назначают лишние анализы перед вакцинацией, не совсем компетентны.



К слову, эту процедуру можно пройти и в частном медицинском центре. Вакцины предоставляются государством безвозмездно и государство платит частному медицинскому центру за услугу вакцинации. В Киеве, в частности, есть маленькие частные амбулатории, где работают врачи-ФОПы, и они прививают с большим успехом.



Есть ли случаи, когда детям все же нужно сдавать какие-то анализы перед вакцинацией?



Если ребенок принадлежит к группе риска тяжелого течения Covid-19, т.е. Но эти анализы не касаются вопроса вакцинации. Если, например, ребенок с ВИЧ-инфекцией, он нуждается в ведении по поводу ВИЧ-инфекции. Следовательно, ребенок периодически должен сдавать определенные анализы, если он получает терапию. То же можно сказать о ведении ребенка с сахарным диабетом, например. Имеет ли это отношение к вакцинации? Нет. Если так сложилось, что плановый осмотр по поводу сопутствующего состояния совпадает с визитом по поводу вакцинации и есть необходимость пройти те или иные анализы, то врач, конечно, может назначить их и использовать возможность осмотреть ребенка.



Напомню, условием для проведения вакцинации ребенка, не относящегося к группе риска, является наличие профилактических прививок у него в соответствии с календарем вакцинации.

Это медицинское или воспитательное требование?



Это сознательное воспитательное требование. В период пандемии особенно ухудшилась вакцинация детей согласно календарю прививок. Если ребенок входит в группу риска вакцинации по поводу тяжелого течения Covid-19, то нарушение календаря прививок не принимается во внимание вообще. Но если мы говорим о ситуации, когда дети не из группы риска тяжелого течения Covid-19, а родители сознательно хотят защитить ее от коронавирусной инфекции путем вакцинации, как правило, в подобных случаях нет проблем с календарем прививок. Однако мы понимаем, что есть и не совсем сознательные родители, которые пренебрегают защитой против других инфекционных болезней, но собрались уехать отдыхать на горнолыжные курорты, допустим, в Австрию, Швейцарию или Францию страны, которые могут требовать наличие вакцинации ребенка с 12 лет. То есть родители хотят прививать ребенка не ради его жизни и здоровья, а ради поездки. В таких случаях мы прибегаем к определенному принуждению: уважаемые родители, подумайте, что ваш ребенок нуждается в защите и от других инфекционных заболеваний.



Рассматривает ли техническая группа возможность введения прививки детей от 12 лет вакциной Coronavac? В Китае, например, эта вакцина используется для детей от трех лет.



Мы, конечно, можем рассматривать такую возможность, но нужно различать сферы полномочий. Вакцина, используемая в Украине, должна иметь в инструкции разрешение на использование у детей, например с 12 лет, с пяти или с трех лет. Для того чтобы в инструкции прописать это разрешение, производитель или представитель производителя вакцины должны подать заявку в Украине на регистрацию препарата.



Прежде чем рассматривать Coronavac для вакцинации детей младше 18 лет, должны быть внесены изменения в инструкцию к данному препарату. В других странах работают другие процедуры. В Украине же есть главенство инструкции. Министерство только рассматривает представленные документы. Эксперты в государственном экспертном центре, которые оценивают полноту этих данных, качество этих данных, и именно они, а не НТГИ, дают рекомендации по этому Минздраву.



Несколько частных клиник, заявляющих, что вакцинируют детей от Covid-19, прививают только детей после 17 лет. Они так перестраховываются или, скажем, просто не получили препараты с нужной дозировкой?



Доза вакцины Pfizer/Biotech для использования для детей с 12 лет не отличается от взрослой дозы. Для этой вакцины детям от пяти до 11 лет используется меньшая дозировка, но пока у нас Pfizer Biotech и не разрешена для детей до 12.



Возможно, в этих частных клиниках отсутствует эта вакцина, поэтому они вакцинируют другими препаратами. Возможно, руководство этих клиник до сих пор не знает, что можно вакцинировать детей, потому что, как показывает практика, далеко не все медицинские работники обладают актуальной информацией. Возможен и третий вариант: частные клиники просто не хотят связываться с детьми. Я точно знаю, что некоторые частные клиники в столице вакцинируют детей без проблем с 12 лет.



Фиксировались ли какие-либо осложнения в Украине у детей без сопутствующих болезней после вакцинации от Covid-19?



Пока я не готов ответить. Пока что вакцинированных детей в Украине чуть больше двух тысяч, и сообщений об осложнениях не было.



Я хочу напомнить, что сообщать о неблагоприятных событиях после иммунизации могут не только медицинские работники, но и пациенты. На сайте государственного экспертного центра Минздрава есть специальный раздел, в который могут поступать сообщения от пациентов или их представителей.



Эта информация тщательно анализируется, принимается во внимание, проверяется во избежание фейковых сообщений.



Такая система работает и в других странах: сообщения передают и медицинские работники, и пациенты.