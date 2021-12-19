Основные симптомы заражения Омикроном

09:32 01 Декабрь Киев, Украина

Несмотря на то, что большинство установленных сегодня случаев заражения людей «Омикрон» -штаммом коронавирусной болезни характеризуются легким течением, выводы о потенциальной опасности нового штамма делать еще рано.

Такое мнение высказал известный южноафриканский врач-инфекционист Унбен Пиллей. Его слова передает Bloomberg.



По его словам, пациенты жалуются на предельную усталость, угнетенность и сильную головную боль. При этом повышенная температура и боль в горле встречалась только у одного или двух человек среди нескольких десятков зараженных. Также у инфицированных новым штаммом не падал уровень кислорода в крови.



Врач отметил, что никто из больных не был госпитализирован.



«Инфицированным омикрон-штаммом не нужен больничный уход и кислород. Выздоровление у обратившихся ко мне за помощью наступало через 2-3 дня. Все это время они проводили дома», — рассказала специалист.



Он добавил, что в основном омикрон-штаммом заражаются молодые люди, хотя был и ребенок в возрасте шести лет. Медик выяснил, что больше половины пациентов не были вакцинированы.



Ранее профессор и заведующий кафедрой инфекционных заболеваний в госпитале Кейптауна Марк Менделсо предположил, что новый «штамм» может уклоняться от иммунной системы, что увеличит количество повторных заражений коронавирусом.