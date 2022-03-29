Осенью в Украине ожидается подъем заболеваемости COVID-19

16:38 01 июля Киев, Украина





По информации центра общественного здоровья, осенью ожидается рост заболеваемости COVID -19, осенний подъем будет зависеть от количества вакцинировавшихся людей.

Об этом на брифинге сказала заведующая отделом организации эпиднадзора Центра общественного здоровья Украины Оксана Кошалко.

"Мы ожидаем подъем заболеваемости COVID-19, он однозначно будет. Только это вопрос времени, когда именно. В ближайшее время, в летний период, мы его не ожидаем. Скорее всего, подъем заболеваемости будет регистрироваться осенью 2021 года", - сказала Кошалко.

Она напомнила, что в прошлом также рост заболеваемости COVID-19 совпал с началом эпидсезона гриппа и ОРВИ, который продолжается с 40-й недели текущего года по 20-ю неделю следующего года.

"Будет волна подъема, но какой интенсивности она будет, прежде всего, будет зависеть от того, какой штамм будет циркулировать на территории Украины в то время, и от того, какие будут введены в то время противоэпидемические мероприятия", - добавила Кошалко.

Сейчас, по словам Кошалко, в Украине регистрируется стабильное снижение показателей заболеваемости COVID-19, а также смертности в результате COVID-19.



Впрочем, по словам Кошалко, это не повод отказываться от противоэпидемических мероприятий, в частности использования средств индивидуальной защиты.