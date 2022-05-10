Осенью штамм Дельта смогут диагностировать в каждой области, - Кузин

07:45 09 августа Киев, Украина

К концу сезона отпусков и началу активной фазы рабочего процесса во всех структурах, Минздрав Украины намерен обеспечить украинцев возможностью полноценной диагностики штамма Дельта.



Об этом рассказал главный санитарный врач



По его словам, сейчас больных, инфицированных штаммом "Дельта", лечат по тому же протоколу, что и пациентов с другими штаммами. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин По его словам, сейчас больных, инфицированных штаммом "Дельта", лечат по тому же протоколу, что и пациентов с другими штаммами.

"Тактика лекарственная не будет отличаться по отношению к любому штамму коронавирусной болезни. Поэтому изучение именно того или иного штамма - это зона интересов врачей-эпидемиологов. Потому что по отношению к таким людям надо более тщательно отслеживать контактных лиц и применять противоэпидемические мероприятия", - сказал Кузин.

Он добавил, что пока лаборатории могут выявлять "Дельту" двумя путями - геномным секвенированием и с помощью специфических ПЦР-систем. Три государственные лаборатории имеют возможности для диагностики с помощью геномного секвенирования. Еще более пяти или шести таких лабораторий находятся в частной собственности.



"И часть лабораторий уже имеет специфические ПЦР-системы, которые позволяют достаточно быстро обнаружить именно прицельно эту мутацию. На уровне Центра общественного здоровья у нас почти 2 тысячи таких тестов. На уровне областей также несколько тысяч уже есть. И надеемся, что к осени мы сможем такие тест-системы обеспечить на уровне каждой области", - заявил главный санврач.