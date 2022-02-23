Опять антирекорд: сегодня 4633 новых случая коронавируса

2 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 217 661 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 261 смертельные, 96 591 пациент вылечился. За сутки зафиксировано 4 633 новых случая.В общем проведено 2 337 942 тестирования методом ПЦР.
Статистика коронавируса по регионам:
Винницкая обл - 6452 (+144)
Волынская обл - 8325 (+131)
Днепропетровская обл - 6422 (+334)
Донецкая обл - 3650 (+93)
Житомирская обл - 6265 (+177)
Закарпатская обл - 10004 (+86)
Запорожская обл - 4284 (+156)
Ивано-Франковская обл - 13968 (+131)
Кировоградская обл - 1141 (+14)
Киев - 23602 (+447)
Киевская обл - 9428 (+149)
Львовская обл - 20826 (+236)
Луганская обл - 1140 (+49)
Николаевская обл - 3369 (+99)
Одесская обл - 14069 (+280)
Полтавская обл - 2512 (+167)
Ровенская обл - 12770 (+216)
Сумская обл - 4677 (+242)
Тернопольская обл - 13996 (+229)
Харьковская обл - 19588 (+460)
Херсонская обл - 1250 (+82)
Хмельницкая обл - 6432 (+244)
Черновицкая обл - 14787 (+182)
Черкасская обл - 4295 (+130)
Черниговская обл - 4409 (+155)
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