Онкология и вакцинация от коронавируса. Мнение онкохирурга

Пациенты с онкологией и люди старше 65 лет входят в группу высокого риска вероятности тяжелого течения коронавирусной болезни и развития осложнений.

Об этом заявил заместитель директора Национального института рака, онкохирург, доктор медицинских наук и заслуженный врач Украины Александр Яцина.