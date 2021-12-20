Онкология и вакцинация от коронавируса. Мнение онкохирурга

Пациенты с онкологией и люди старше 65 лет входят в группу высокого риска вероятности тяжелого течения коронавирусной болезни и развития осложнений.
Об этом заявил заместитель директора Национального института рака, онкохирург, доктор медицинских наук и заслуженный врач Украины Александр Яцина.
По словам медика, онкобольным следует сделать прививку сразу, как только будет возможность. Так как их ослабленный иммунитет может пострадать от коронавируса гораздо больше, чем иммунитет здорового человека. Также рекомендовано иммунизироваться всем, кто ухаживает за онкобольными: родственникам, близким и медицинскому персоналу.
Лечение онкобольных – это процесс, который может затянуться на годы, а коронавирус способен значительно ухудшить состояние пациента, негативно повлиять на лечение и выздоровление», – добавил Александр Яцина, подытожив, что в любом случае все советы и рекомендации по иммунизации онкобольному пациенту должен давать его онколог.
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