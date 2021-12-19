Омикрон-вариант обнаружили у американца, прибывшего из ЮАР

В американском штате Калифорния у одного из жителей подтвердили заражение новым омикрон-вариантом коронавируса .

"Мы знали, что это только вопрос времени, когда будет обнаружен первый случай омикрона в Соединенных Штатах", - цитирует Фаучи агентство AP.