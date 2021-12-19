Омикрон-вариант обнаружили у американца, прибывшего из ЮАР

15:06 02 Декабрь Киев, Украина

В американском штате Калифорния у одного из жителей подтвердили заражение новым омикрон-вариантом коронавируса .
 
Об этом сообщил руководитель Национального института аллергологии и инфекционных заболеваний (NIAID) США Энтони Фаучи.
"Мы знали, что это только вопрос времени, когда будет обнаружен первый случай омикрона в Соединенных Штатах", - цитирует Фаучи агентство AP.
Заражение новым вариантом коронавируса подтвердили у вернувшегося из Южной Африки американца 22 ноября. Сообщается, что у него были легкие симптомы заболевания COVID-19. Мужчина был привит от коронавируса двумя дозами вакцины Moderna.

Американцев призвали вакцинироваться и дальше
Фаучи и другие медицинские эксперты США отмечают, что американцы должны продолжать вакцинироваться и получать бустерные прививки от коронавируса. По словам Фаучи, есть основания полагать, что вакцинация эффективна и в отношении омикрон-варианта.

Пока неизвестно, вызывает ли новый вариант коронавируса более тяжелое течение болезни. Ученые также должны выяснить, насколько эффективны против омикрона имеющиеся вакцины.

По данным ученых, новый вариант COVID-19 имеет 32 мутации, что способствует повышению заразности. Для сравнения, у дельта-варианта их две.