"Омикрон" станет доминантным во многих странах Европы - ВОЗ

16:47 22 Декабрь Киев, Украина

Омикрон.



Во многих странах Европы, а также США Омикрон уже составляет подавляющее большинство новых заражений, а в Украине на прошлой неделе подтвердили первый выявленный случай.



Европейский директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге заявил, что резкое увеличение количества больных будет тяжелым бременем для систем здравоохранения, которые и сейчас загружены. Европейские правительства вводят новые карантинные ограничения и ускоряют вакцинацию усиливающими дозами на фоне новой волны COVID-19, вызванной штаммом коронавируса Во многих странах Европы, а также США Омикрон уже составляет подавляющее большинство новых заражений, а в Украине на прошлой неделе подтвердили первый выявленный случай.Европейский директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге заявил, что резкое увеличение количества больных будет тяжелым бременем для систем здравоохранения, которые и сейчас загружены.

«Мы можем видеть приближение еще одного шторма. В течение нескольких недель «омикрон» будет доминировать во многих странах региона, подталкивая и без того загруженные системы здравоохранения еще дальше к краю»», - заявил чиновник, указав, что этот штамм уже преобладает в Великобритании, Дании и Португалии.

Клюге сказал, что в настоящее время 89% случаев с Омикроном в Европе сопровождаются типичными для COVID-19 симптомами: кашлем, болью в горле и повышенной температурой тела.



Но он отметил, что «одно количество новых случаев COVID-19 может привести к увеличению числа пациентов в больницах и проблем для систем здравоохранения и других служб жизнеобеспечения».

«Усилительные прививки – это один из важнейших способов защиты от Омикрона», – сказал Ганс Клюге.

Европа снова закрывается



Нидерланды стали первой страной Европы, где на прошлой неделе ввели строгий карантин, закрыв непродуктовые магазины и развлекательные заведения, а другие европейские правительства также объявляют новые ограничения.



В Великобритании правительство еще на прошлой неделе призвало работать из дома всех, у кого есть такая возможность.



Франция и Германия запретили въезд туристам из Великобритании, заявив, что будут упускать только людей, имеющих серьезные причины для путешествия.



Португалия, а также германское правительство заявили, что после Рождества там начнут действовать ограничения на собрание людей.



В Германии с 28 декабря закроют ночные клубы, а футбольные матчи будут проходить на стадионах без зрителей.



Португальские ночные клубы закроют с 26 декабря, и людей там обязывают работать из дома, по крайней мере, до 9 января.



Финляндия объявила требование, чтобы, начиная с 24 декабря, бары и рестораны там прекращали работу в 22:00, а после 28 декабря их будут закрывать в 18:00.



Почти все страны Европы требуют от выезжающих людей показывать результаты анализов, подтверждающих отсутствие коронавируса.