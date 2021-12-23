"Омикрон" станет доминантным во многих странах Европы - ВОЗ

Европейские правительства вводят новые карантинные ограничения и ускоряют вакцинацию усиливающими дозами на фоне новой волны COVID-19, вызванной штаммом коронавируса Омикрон.
Во многих странах Европы, а также США Омикрон уже составляет подавляющее большинство новых заражений, а в Украине на прошлой неделе подтвердили первый выявленный случай.
Европейский директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге заявил, что резкое увеличение количества больных будет тяжелым бременем для систем здравоохранения, которые и сейчас загружены.
Во многих странах Европы, а также США Омикрон уже составляет подавляющее большинство новых заражений, а в Украине на прошлой неделе подтвердили первый выявленный случай.
Европейский директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге заявил, что резкое увеличение количества больных будет тяжелым бременем для систем здравоохранения, которые и сейчас загружены.
Клюге сказал, что в настоящее время 89% случаев с Омикроном в Европе сопровождаются типичными для COVID-19 симптомами: кашлем, болью в горле и повышенной температурой тела.
Но он отметил, что «одно количество новых случаев COVID-19 может привести к увеличению числа пациентов в больницах и проблем для систем здравоохранения и других служб жизнеобеспечения».
Европа снова закрывается
Нидерланды стали первой страной Европы, где на прошлой неделе ввели строгий карантин, закрыв непродуктовые магазины и развлекательные заведения, а другие европейские правительства также объявляют новые ограничения.
В Великобритании правительство еще на прошлой неделе призвало работать из дома всех, у кого есть такая возможность.
Франция и Германия запретили въезд туристам из Великобритании, заявив, что будут упускать только людей, имеющих серьезные причины для путешествия.
Португалия, а также германское правительство заявили, что после Рождества там начнут действовать ограничения на собрание людей.
В Германии с 28 декабря закроют ночные клубы, а футбольные матчи будут проходить на стадионах без зрителей.
Португальские ночные клубы закроют с 26 декабря, и людей там обязывают работать из дома, по крайней мере, до 9 января.
Финляндия объявила требование, чтобы, начиная с 24 декабря, бары и рестораны там прекращали работу в 22:00, а после 28 декабря их будут закрывать в 18:00.
Почти все страны Европы требуют от выезжающих людей показывать результаты анализов, подтверждающих отсутствие коронавируса.
Нидерланды стали первой страной Европы, где на прошлой неделе ввели строгий карантин, закрыв непродуктовые магазины и развлекательные заведения, а другие европейские правительства также объявляют новые ограничения.
В Великобритании правительство еще на прошлой неделе призвало работать из дома всех, у кого есть такая возможность.
Франция и Германия запретили въезд туристам из Великобритании, заявив, что будут упускать только людей, имеющих серьезные причины для путешествия.
Португалия, а также германское правительство заявили, что после Рождества там начнут действовать ограничения на собрание людей.
В Германии с 28 декабря закроют ночные клубы, а футбольные матчи будут проходить на стадионах без зрителей.
Португальские ночные клубы закроют с 26 декабря, и людей там обязывают работать из дома, по крайней мере, до 9 января.
Финляндия объявила требование, чтобы, начиная с 24 декабря, бары и рестораны там прекращали работу в 22:00, а после 28 декабря их будут закрывать в 18:00.
Почти все страны Европы требуют от выезжающих людей показывать результаты анализов, подтверждающих отсутствие коронавируса.
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