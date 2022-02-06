Омикрон наступает на Украину: 42,5 тысячи зараженных за сутки

10:44 05 Февраль Киев, Украина

Омикрон продолжает массово поражать украинцев. Как сообщает Министерство здравоохранения, только за 4 февраля в Украине было подтверждено 42 533 новых случаев заражения коронавирусом. За вчера умерли 185 человек.

За сутки госпитализировали 3 918 человек, выздоровели - 9 628 человек.

Отмечается, что проведено 164456 тестов.

За все время пандемии в Украине заболело - 4 256 208 человек, выздоровело - 3 669 979 человек, летальных исходов - 101 168.

Напомним, за сутки 3 февраля было зафиксировано 43 778 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это новый рекорд за время пандемии и второй подряд.

В желтой зоне карантина остались только две области Украины.

Также, по сообщению Минздрава, в Украине за минувшие сутки, 4 февраля, против коронавируса вакцинировались 76 350 человек, полный курс прививки прошли 14 758 350 человек, бустерную дозу получили 444 730 человек.

Отмечается, что первую дозу за сутки получили 22 352 человека, вторую дозу - 29 708 человек, дополнительную дозу получили 617 человек, бустерную дозу - 23 673 человека.

С начала вакцинальной кампании в Украине вакцинировано 15 442 559 человек. Первую дозу получили 15 442 557 человек, две дозы - 14 758 350 человек, дополнительную дозу - 20 040 человек, бустерную дозу - 444 730 человек. Всего проведено 30 665 677 прививок.