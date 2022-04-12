Ольга Голубовская об осложнениях COVID-19 и почему "благополучный" на вид пациент может преподнести сюрприз

14:01 16 ноября Киев, Украина

Ольга Голубовская , доктор медицинских наук и член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине предупредила об осложнениях COVID-19 и обратилась к медикам с просьбой объективно оценить состояние больного только по совокупности клинических и лабораторных данных.

"Этот вирус поражает практически все органы и системы. Прежде всего легочную, в результате чего в дальнейшем развивается фиброз легких. Поэтому пациентам, которые переболели COVID- 19 советую обязательно сделать прививку от гриппа (через 2-3 недели после выздоровления), поскольку грипп также сопровождается поражением нижних дыхательных путей, и если оно "наложится" фиброзом, будет очень тяжело. У кого развивается почечная недостаточность. Очень распространенным осложнением является тромбоз сосудов (поэтому так важна антикоагулянтная терапия, если она предназначена вовремя и правильно). Сердце также под ударом COVID- 19. У некоторых наших пациентов случалось по несколько инфарктов за период пребывания на стационарном лечении. Наблюдается и негативное влияние вируса на центральную нервную систему и психику, который усиливается явлением гипоксии, а также действием отдельных лекарственных средств", - сообщила она.

По словам Голубовской "словить" опасный переход из одного состояния в другое дело непростое, примерно у 5% пациентов болезнь начинается сразу с развития дыхательной недостаточности.