Около 17 тысяч новых случаев COVID-19 зафиксировали в Украине за неделю

В Украине с 17 по 23 октября зафиксировали 16 908 новых случаев COVID-19, это меньше, чем за предыдущую неделю, когда было почти 23 тысяч новых случаев.
Об этом сообщает Минздрав.
За неделю против коронавируса вакцинировались 126 982 человека: 8,6% получили первую дозу, 7,8% – вторую дозу, 70,2% – первую бустерную
За неделю против коронавируса вакцинировались 126 982 человека: 8,6% получили первую дозу, 7,8% – вторую дозу, 70,2% – первую бустерную
дозу, 13,4% – вторую бустерную дозу.
Также за прошедшую неделю:
- госпитализирован – 4341 человек,
- выздоровели – 30 615 человек,
- летальных исходов – 189.
За все время пандемии в Украине:
- заболевший – 5 296 254 человек ,
- выздоровел – 5 126 052 человека,
- летальных случаев – 110 008.
С начала вакцинальной кампании привили 16 157 762 человека , из них две дозы получили 15 347 573 человек, первую бустерную дозу – 2 605 902 человека, вторую бустерную дозу – 92 182 человека.
В то же время , почти 810 тысяч украинцев не получили вторую дозу, а более 12,7 миллионов пропустили первую бустерную дозу.
В то же время , почти 810 тысяч украинцев не получили вторую дозу, а более 12,7 миллионов пропустили первую бустерную дозу.
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