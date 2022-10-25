Около 17 тысяч новых случаев COVID-19 зафиксировали в Украине за неделю

11:22 25 октября Киев, Украина

В Украине с 17 по 23 октября зафиксировали 16 908 новых случаев COVID-19 , это меньше, чем за предыдущую неделю, когда было почти 23 тысяч новых случаев.





За неделю против Об этом сообщает Минздрав.За неделю против коронавируса вакцинировались 126 982 человека: 8,6% получили первую дозу, 7,8% – вторую дозу, 70,2% – первую бустерную

дозу, 13,4% – вторую бустерную дозу.

Также за прошедшую неделю:

госпитализирован – 4341 человек,

выздоровели – 30 615 человек,

летальных исходов – 189.

За все время пандемии в Украине:

заболевший – 5 296 254 человек ,

выздоровел – 5 126 052 человека,

летальных случаев – 110 008.

С начала вакцинальной кампании привили 16 157 762 человека , из них две дозы получили 15 347 573 человек, первую бустерную дозу – 2 605 902 человека, вторую бустерную дозу – 92 182 человека.



В то же время , почти 810 тысяч украинцев не получили вторую дозу, а более 12,7 миллионов пропустили первую бустерную дозу.