Одесские медики обнаружили новый штамм COVID

Лаборанты Одесчины зафиксировали новый штамм COVID-19, предположительно - "индийский".
Об этом в понедельник, 3 мая, сообщил главный санитарный врач региона Виталий Гончаров.
Так, медики предполагают, что, вероятно, речь идет об "индийском" штамме с двойной мутацией, который отличается особой заразностью. Однако тип вируса станет известным по итогам исследования в киевской референс-лаборатории.
Гончаренко отметил, что "индийский" вариант COVID-19 крайне опасен для детей и молодежи. Известны такие симптомы заражения, как рвота, боль в животе, диарея, нарушение слуха, кашель, высыпания на коже и в области рта.
Напомним, ранее первый случай "индийского" штамма коронавируса обнаружили в Польше. Заражение подтвердили у дипломата, которого эвакуировали из Индии.
Как сообщалось, случаи инфицирования "индийским" вариантом коронавируса зафиксированы также в Румынии (один человек), Израиле (41 зараженный) и Франции (один случай).
Так, медики предполагают, что, вероятно, речь идет об "индийском" штамме с двойной мутацией, который отличается особой заразностью. Однако тип вируса станет известным по итогам исследования в киевской референс-лаборатории.
Гончаренко отметил, что "индийский" вариант COVID-19 крайне опасен для детей и молодежи. Известны такие симптомы заражения, как рвота, боль в животе, диарея, нарушение слуха, кашель, высыпания на коже и в области рта.
Напомним, ранее первый случай "индийского" штамма коронавируса обнаружили в Польше. Заражение подтвердили у дипломата, которого эвакуировали из Индии.
Как сообщалось, случаи инфицирования "индийским" вариантом коронавируса зафиксированы также в Румынии (один человек), Израиле (41 зараженный) и Франции (один случай).
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