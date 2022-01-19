Одесские медики обнаружили новый штамм COVID

09:31 04 Май Киев, Украина

Лаборанты Одесчины зафиксировали новый штамм COVID-19, предположительно -  "индийский".
 
Об этом в понедельник, 3 мая, сообщил главный санитарный врач региона Виталий Гончаров.

Так, медики предполагают, что, вероятно, речь идет об "индийском" штамме с двойной мутацией, который отличается особой заразностью. Однако тип вируса станет известным по итогам исследования в киевской референс-лаборатории.

Гончаренко отметил, что "индийский" вариант COVID-19 крайне опасен для детей и молодежи. Известны такие симптомы заражения, как рвота, боль в животе, диарея, нарушение слуха, кашель, высыпания на коже и в области рта.

Напомним, ранее первый случай "индийского" штамма коронавируса обнаружили в Польше. Заражение подтвердили у дипломата, которого эвакуировали из Индии.

Как сообщалось, случаи инфицирования "индийским" вариантом коронавируса зафиксированы также в Румынии (один человек), Израиле (41 зараженный) и Франции (один случай).