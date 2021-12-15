Одесса: в порт прибыло судно с больными коронавирусом

10:20 10 Август Киев, Украина

На одном из кораблей, пришвартовавшемся в одесском порту, зафиксирована вспышка коронавируса. Приняты все меры для предотвращения распространения инфекции.

Заболевших коронавирусом моряков судна PATRA, госпитализировали в Одесскую клинику,а сам корабль отправлен на карантинную стоянку. Об этом сообщает Администрация морских портов Украины (АМПУ).

«Судно PATRA, флаг Греция, следовало из египетского порта Эль-Дехейла с экипажем из 22 моряков. 8 августа встало на рейд порта "Южный", где благодаря заранее совместно отработанным всеми службами мероприятиям по предотвращению проникновения эпидемии через морские порты, у 11 членов экипажа выявлен COVID-19», - говорится в сообщении.

Утром того же дня на борт судна, соблюдая все противоэпидемические мероприятия, поднялись лоцман и санитарно-эпидемиологическая служба. Экипаж судна осмотрели, морякам сделали тесты на коронавирус.

Вечером 8 августа кареты скорой помощи госпитализировали 11 больных COVID-19 в одну из больниц города. «У оставшихся 11 членов экипажа были взяты пробы для проведения анализа на антитела. По результатам анализов будет приниматься решение о дальнейших действиях», - уточнили в АМПУ.

PATRA была ошвартована к причалу №3Н для карантинной стоянки, судно будут круглосуточно охранять, чтобы туда не смогли попасть посторонние, а оставшиеся моряки соблюдали самоизоляцию.

Напомним, 6 августа первый случай коронавируса был зафиксирован на флагмане украинского флота - фрегате F130 «Гетьман Сагайдачный». По решению командования военно-морской базы «Юг» все контактные лица – около 30 моряков – были изолированы в вертолетном ангаре фрегата.