Очередной антирекорд по COVID-19 в Украине

Не смотря на все попытки министерства здравоохранения призвать людей к строгому соблюдению карантинных мер, население настойчиво отвергает их. Продолжаются массовые мероприятия, переполненный транспорт и категорический отказ от ношения защитных масок. В результате рост заболеваемости и, как следствие, смертности.

Так, по обнародованным в субботу, 26 сентября, данным СНБО, в Украине зафиксировали рекордный суточный прирост заражений коронавирусом - 3 833.

Всего за время пандемии в Украине заразились коронавирусом 195 504 человека. Побороли болезнь 86 873 человека, из них вчера - 1740.

От коронавируса умерли 76 человек за последние сутки, а общее число жертв составляет 3 903 человека.

Больше всего новых заражений в Киеве (+447), Харьковской (+380), Тернопольской (+284) и Одесской (+264) областях.

Напомним, накануне сообщалось о 3 565 новых случаев коронавируса и 70 умерших.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что в Украине идет вторая волна COVID-19.