Очередной антирекорд: более 1100 случаев коронавируса за сутки

Минздрав Украины зафиксировал очередной подъем заболеваемости на COVID-19. Как сообщила сегодня, 25 июля, пресс-служба министерства, за прошедшие сутки в Украине было выявлено 1106 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших за минувшие 24 часа составило 611 человек. К сожалению, 19 пациентов скончались.
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Украине достигло 63929, из них выздоровели уже 35497 человек, скончались 1590.
Напомним, что ранее на курорте в Николаевской области произошла вспышка коронавируса. Главврач Центра медико-санитарной помощи утверждает, что ситуация с коронавирусом контролируется.
Также сообщалось, что работников мэрии Славянска отправили на самоизоляцию из-за COVID. Эпидемиологическая служба определила круг контактных лиц зараженного мэра и отправила девять человек на самоизоляцию.
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