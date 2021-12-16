Очередной антирекорд: более 1100 случаев коронавируса за сутки

Минздрав Украины зафиксировал очередной подъем заболеваемости на COVID-19. Как сообщила сегодня, 25 июля, пресс-служба министерства, за прошедшие сутки в Украине было выявлено 1106 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших за минувшие 24 часа составило 611 человек. К сожалению, 19 пациентов скончались.

Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Украине достигло 63929, из них выздоровели уже 35497 человек, скончались 1590.

Статистика коронавируса по областям: Винницкая область - 2512 (50) Волынская область - 3503 (+57) Днепропетровская область - 1317 (15) Донецкая область - 842 (+12) Житомирская область - 1691 (+21) Закарпатская область - 4774 (+68) Запорожская область - 725 (+13) Ивано-Франковская область - 3937 (85) Кировоградская область - 690 (+1) Киев - 7525 (+129) Киевская область - 3461 (+40) Львовская область - 8702 (+114) Луганская область - 119 (1) Николаевская область - 539 (+3) Одесская область - 2846 (+97) Полтавская область - 388 (10) Ровенская область - 5542 (+143) Сумская область - 411 (+14) Тернопольская область - 2672 (+68) Харьковская область - 3342 (+65) Херсонская область - 219 (1) Хмельницкая область - 1037 (+16) Черновицкая область - 5548 (+63) Черкасская область - 897 (+9) Черниговская область - 690 (11)

Напомним, что ранее на курорте в Николаевской области произошла вспышка коронавируса. Главврач Центра медико-санитарной помощи утверждает, что ситуация с коронавирусом контролируется.

Также сообщалось, что работников мэрии Славянска отправили на самоизоляцию из-за COVID. Эпидемиологическая служба определила круг контактных лиц зараженного мэра и отправила девять человек на самоизоляцию.