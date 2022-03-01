Очередной антирекорд COVID-19. Статистика по областям

10:15 07 Октябрь Киев, Украина

7 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 239 337 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 , из них 4 597 летальних, 105 970 пациентов вылечились. За сутки зафиксировано 4 753 новых случая.



Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Так, за последние сутки самое большое количество случаев зарегистрировано в Харьковской области — 685, в Киеве — 383, в Одесской и Днепропетровской областях — по 316, в Донецкой — 263, в Черкасской — 230, в Полтавской области — 227, в Хмельницкой области — 210, в Сумской области — 209 и во Львовской области — 202.



Областей с нулевым приростом новых случаев COVID-19, нет. Меньше всего случаев коронавируса зафиксировали в Кировоградской области — 21 инфицированный.