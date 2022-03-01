Очередной антирекорд COVID-19. Статистика по областям

7 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 239 337 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 597 летальних, 105 970 пациентов вылечились. За сутки зафиксировано 4 753 новых случая.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
Так, за последние сутки самое большое количество случаев зарегистрировано в Харьковской области — 685, в Киеве — 383, в Одесской и Днепропетровской областях — по 316, в Донецкой — 263, в Черкасской — 230, в Полтавской области — 227, в Хмельницкой области — 210, в Сумской области — 209 и во Львовской области — 202.
Областей с нулевым приростом новых случаев COVID-19, нет. Меньше всего случаев коронавируса зафиксировали в Кировоградской области — 21 инфицированный.
Летальные случаи зафиксировали в 16 областях и в столице: по 10 - в Харьковской и Одесской областях, 8 - в Днепропетровской, 7 - в Киевской, по 6 - в Николаевской области и Киеве, 5 - в Волынской, по 4 - во Львовской, Ивано Франковской, Черниговской и Полтавской областях, по 2 - в Черновицкой, Житомирской и Сумской и по 1 смерти — в Тернопольской, Хмельницкой и Луганской областях.
Статистика COVID-19 в регионах по состоянию на 7 октября (общее количество инфицированных и за сутки):
г. Киев — 25474 (+383)
Винницкая область — 7074 (+144)
Волынская область — 9037 (+157)
Днепропетровская область — 7688 (+316)
Донецкая область — 4824 (+263)
Житомирская область — 7221 (+151)
Закарпатская область — 10373 (+56)
Запорожская область — 4862 (+116)
Ивано-Франковская область — 14562 (+111)
Кировоградская область — 1215 (+21)
Киевская область — 10291 (+192)
Львовская область — 21696 (+202)
Луганская область — 1394 (+61)
Николаевская область — 4025 (+131)
Одесская область — 15337 (+316)
Полтавская область — 3497 (+227)
Ровенская область — 13532 (+158)
Сумская область — 5885 (+209)
Тернопольская область — 14737 (+127)
Харьковская область — 22136 (+685)
Херсонская область — 1591 (+47)
Хмельницкая область — 7473 (+210)
Черновицкая область — 15589 (+145)
Черкасская область — 4917 (230)
Черниговская область — 4907 (+95)
Статистика COVID-19 в регионах по состоянию на 7 октября (общее количество инфицированных и за сутки):
г. Киев — 25474 (+383)
Винницкая область — 7074 (+144)
Волынская область — 9037 (+157)
Днепропетровская область — 7688 (+316)
Донецкая область — 4824 (+263)
Житомирская область — 7221 (+151)
Закарпатская область — 10373 (+56)
Запорожская область — 4862 (+116)
Ивано-Франковская область — 14562 (+111)
Кировоградская область — 1215 (+21)
Киевская область — 10291 (+192)
Львовская область — 21696 (+202)
Луганская область — 1394 (+61)
Николаевская область — 4025 (+131)
Одесская область — 15337 (+316)
Полтавская область — 3497 (+227)
Ровенская область — 13532 (+158)
Сумская область — 5885 (+209)
Тернопольская область — 14737 (+127)
Харьковская область — 22136 (+685)
Херсонская область — 1591 (+47)
Хмельницкая область — 7473 (+210)
Черновицкая область — 15589 (+145)
Черкасская область — 4917 (230)
Черниговская область — 4907 (+95)
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