Очередная волна пандемии начнется весной, - мнение экспертов. Графики

07:36 18 Ноябрь Киев, Украина

Согласно официальным данным Минздрава, по всем параметрам наблюдается впервые с 17 июля прошлого года понижение количественных показателей эпидемии.



1. В таблице желтым цветом подчеркнуты максимальные значения количественных показателей параметров эпидемии. Зеленым цветом отмечено начало снижения указанных показателей.



2. Основные параметры эпидемии, как видно из приведенной ниже таблицы, проходили свои максимумы соответственно:



Среднедневная инфицированность – с 27 октября по 9 ноября;



Среднедневная летальность – 3 по 16 ноября, менее выраженное уменьшение, к сожалению;



Среднедневная смена активных кейсов – 20 октября по 2 ноября;



Максимум активных кейсов пришелся на 14 ноября, то есть на один день раньше моего прогноза, который я описал в начале месяца. После этого (см. график) можно увидеть как линия графика активных кейсов начинает клониться вправо и в долину, что означает начало снижения количественного значения этого важного параметра эпидемии;



Вспомогательные параметры: Среднедневная смена госпитализации – максимум – 3-9 ноября, первое понижение 10-16 ноября;



Среднедневные изменения заполнения реанимаций – максимум 27 октября – 9 ноября, первая неделя понижения – 10-16 ноября;



Среднедневные изменения использования ИВЛ – максимум – 13-19 октября, начало понижения – 3-16 ноября.







Почти очевидно, что Украина начала «спускаться» с пика 5-й «волны». Сколько времени пройдет до минимума этой «волны» и начала следующей, шестой, сказать трудно, потому что это зависит от многих факторов, в том числе от уровня вакцинации, действий правительства по своевременному включению «красных зон», а еще лучше «локдауну», распространению нового варианта вируса и т.д.



По мнению экспертов, спуск с 5-й «волны» продлится 2-3 месяца, то есть мы достигнем минимума этой «волны» в феврале-марте следующего года. Тогда же сразу начнется подъем на 6-ю «волну».



Обратите внимание на графику активных кейсов, что амплитуда пятой «волны» была больше предыдущих. Нечего рассчитывать на уменьшение амплитуды последующих «волн» без своевременного включения локдауна, 70-80% (от численности населения) вакцинирования и введение в ближайшее время бустерной (третьей) дозы вакцины.