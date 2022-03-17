Обновленный список стран "красной" и "зеленой" зон

16:34 23 октября Киев, Украина

Активный рост заболевших COVID-19 спровоцировал обновление перечня стран, которые по мнению Министерства здравоохранения Украины вошли в "красную" и "зеленую" зоны.



Соответствующий перечень опубликован на сайте ведомства.



Так, в "красный" список попала 51 страна. В частности, Польша, Грузия, Хорватия, Австрия, США, Великобритания, Франция, Швейцария, Испания, Бельгия, Черногория, Нидерланды, Израиль, Молдова, Словакия.