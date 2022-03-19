Обновленное карантинное зонирование. Список. Ограничения

С 26 октября список карантинных зон Украины значительно изменился. В красную зону попадают все больше и больше городов и районных центров, а вот в желтой и зеленой зонах их становится с каждой неделей меньше.
Согласно новому распределению, в областях красной зоны — с наивысшим уровнем эпидемической опасности — оказались 100 административных единиц Украины (города и отдельные районы областей). Это существенное ухудшение: до 26 октября такой режим действовал в 68 городах и районах.
С сегодняшнего дня в красную зону входят:
- города Владимир-Волынский и Нововолынск, Киверцевский район Волынской области;
- Славянский район Донецкой области;
- города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- Перечинский район Закарпатской области;
- город Ивано-Франковск и Тысменицкий район Ивано-Франковской области;
- города Борисполь, Васильков и Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области;
- города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловский, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;
- Сокальский район Львовской области;
- город Николаев Николаевской области;
- города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области;
- город Полтава Полтавской области;
- города Ровно, Вараш, Дубно и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;
- города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;
- города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий, Козовский, Монастырисский, Подволочисский, Подгаецкий и Тернопольский районы Тернопольской области;
- города Харьков и Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовский и Первомайский районы Харьковской области;
- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Красиловский, Летичевский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
- города Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Смилянский районы Черкасской области;
- города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;
- города Чернигов и Нежин Черниговской области.
Таким образом, в красной зоне оказалось 10 областных центров: Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов, Ровно и Николаев (последние два города — впервые).
Оранжевая зона: Киев и 11 областных центров
Оранжевый уровень эпидемической опасности установлен в 437 административных единицах (на 37 больше, чем неделей ранее).
В оранжевой зоне остался Киев и попадают уже 11 областных центров: Винница, Луцк, Житомир, Львов, Днепр, Краматорск, Ужгород, Запорожье, Одесса, Херсон, Черкассы.
Кроме них, оранжевый режим установлен в таких городах:
- Жмеринка, Казатин, Ладыжин, Могилев-Подольский и Хмельник Винницкой области;
- Ковель Волынской области;
- Вольногорск, Каменское, Желтые Воды, Кривой Рог, Марганец, Никополь, Новомосковск, Павлоград, Першотравенск, Покров, Синельниково и Терновка Днепропетровской области;
- Авдеевка, Бахмут, Угледар, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск, Соледар и Торецкое Донецкой области;
- Малин и Новоград-Волынский Житомирской области;
- Берегово, Мукачево, Хуст и Чоп Закарпатской области;
- Бердянск, Энергодар, Мелитополь и Токмак Запорожской области;
- Калуш Ивано-Франковской области;
- Белая Церковь, Березань, Ирпень, Переяслав (Переяслав-Хмельницкий) и Фастов Киевской области;
- Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград Львовской области;
- Вознесенск, Очаков, Первомайск и Южноукраинск Николаевской области;
- Балта, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, и Южный Одесской области;
- Гадяч, Верхние Плавни, Кременчуг, Лубны и Миргород Полтавской области;
- Глухов, Конотоп, Ахтырка, Ромны и Шостка Сумской области;
- Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев Харьковской области;
- Староконстантинов Хмельницкой области;
- Ватутино и Умань Черкасской области;
- Новгород-Северский и Прилуки Черниговской области.
Желтая и зеленая зоны: «островки безопасности»
В Украине остается все меньше районов и городов, где распространение COVID-19 Минздрав считает умеренным.
В основном это очаги в Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской и Херсонской областях, где немало районов находятся в желтой зоне, а в Кировоградской — исключительно в желтой и зеленой.
С 26 октября к желтой зоне относятся 53 административные единицы, а к зеленой — всего 27 городов и районов (тогда как неделю назад зеленая зона охватывала 54 админединицы).
Когда Кабмин только вводил принцип распределения по карантинным зонам, предполагалось, что в красных зонах будут действовать такие ограничения:
запрет на работу ТРЦ, кафе, ресторанов;
запрет либо ограничение работы городского и областного транспорта;
запрет на посещение учебных заведений, включая школы и вузы.
запрет на работу ТРЦ, кафе, ресторанов;
запрет либо ограничение работы городского и областного транспорта;
запрет на посещение учебных заведений, включая школы и вузы.
Однако позже местным комиссиям по ТЭБ и ЧС разрешили участвовать в разработке особых карантинных мер для того либо иного региона — с учетом пожеланий местных властей.
В итоге это обернулось тем, что почти нигде в Украине после введения режима красной зоны не вводили максимальные либо локальный локдаун: не останавливали транспорт, не закрывали полностью ТРЦ и рестораны и т. д.
Очевидно, с 26 октября во многих городах-«новичках» красной зоны также не будут введены такие запреты.
К примеру, в Полтаве заявили, что никаких дополнительных ограничений в городе не будет.
«Город продолжает работать, люди с работой и зарплатами — экономика работает, а не стоит на паузе. А всем скептикам отвечаю — после выборов все также будет работать», — заявил секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота.
По его словам, в городе будет работать общественный транспорт, рынки, торговые центры, фитнес-центры, салоны красоты, даже вернутся к работе кинотеатры.
Аналогичное решение приняли в Харьковской области. Там разрешили начать работу кинотеатрам — с учетом всех ограничений, а также проводить учебно-тренировочные сборы спортсменов области, входящих в состав национальных сборных команд Украины по различным видам спорта.
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