Обновленное карантинное зонирование. Список. Ограничения

06:57 26 октября Киев, Украина

С 26 октября список карантинных зон Украины значительно изменился. В красную зону попадают все больше и больше городов и районных центров, а вот в желтой и зеленой зонах их становится с каждой неделей меньше.



Согласно новому распределению, в областях красной зоны — с наивысшим уровнем эпидемической опасности — оказались 100 административных единиц Украины (города и отдельные районы областей). Это существенное ухудшение: до 26 октября такой режим действовал в 68 городах и районах.

«Ни один областной центр не попал в зеленый уровень, — прокомментировал нынешнюю ситуацию глава Минздрава Максим Степанов. — А к красному уровню отнесены 100 административных единиц: все 15 административных единиц Луганской области из-за превышения показателя занятости коек в 75% 5 дней подряд и дополнительно 85 административных единиц из 18 регионов Украины из-за превышения показателя заболеваемости за последние 14 дней в 320 человек на 100 тысяч населения».



С сегодняшнего дня в красную зону входят:

города Владимир-Волынский и Нововолынск, Киверцевский район Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

Перечинский район Закарпатской области;

город Ивано-Франковск и Тысменицкий район Ивано-Франковской области;

города Борисполь, Васильков и Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области;

города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловский, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

Сокальский район Львовской области;

город Николаев Николаевской области;

города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области;

город Полтава Полтавской области;

города Ровно, Вараш, Дубно и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;

города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;

города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий, Козовский, Монастырисский, Подволочисский, Подгаецкий и Тернопольский районы Тернопольской области;

города Харьков и Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовский и Первомайский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Красиловский, Летичевский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

города Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Смилянский районы Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;

города Чернигов и Нежин Черниговской области.

Таким образом, в красной зоне оказалось 10 областных центров: Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов, Ровно и Николаев (последние два города — впервые).







Оранжевая зона: Киев и 11 областных центров

Оранжевый уровень эпидемической опасности установлен в 437 административных единицах (на 37 больше, чем неделей ранее).



В оранжевой зоне остался Киев и попадают уже 11 областных центров: Винница, Луцк, Житомир, Львов, Днепр, Краматорск, Ужгород, Запорожье, Одесса, Херсон, Черкассы.



Кроме них, оранжевый режим установлен в таких городах:

Жмеринка, Казатин, Ладыжин, Могилев-Подольский и Хмельник Винницкой области;

Ковель Волынской области;

Вольногорск, Каменское, Желтые Воды, Кривой Рог, Марганец, Никополь, Новомосковск, Павлоград, Першотравенск, Покров, Синельниково и Терновка Днепропетровской области;

Авдеевка, Бахмут, Угледар, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск, Соледар и Торецкое Донецкой области;

Малин и Новоград-Волынский Житомирской области;

Берегово, Мукачево, Хуст и Чоп Закарпатской области;

Бердянск, Энергодар, Мелитополь и Токмак Запорожской области;

Калуш Ивано-Франковской области;

Белая Церковь, Березань, Ирпень, Переяслав (Переяслав-Хмельницкий) и Фастов Киевской области;

Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград Львовской области;

Вознесенск, Очаков, Первомайск и Южноукраинск Николаевской области;

Балта, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, и Южный Одесской области;

Гадяч, Верхние Плавни, Кременчуг, Лубны и Миргород Полтавской области;

Глухов, Конотоп, Ахтырка, Ромны и Шостка Сумской области;

Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев Харьковской области;

Староконстантинов Хмельницкой области;

Ватутино и Умань Черкасской области;

Новгород-Северский и Прилуки Черниговской области.

Желтая и зеленая зоны: «островки безопасности»



В Украине остается все меньше районов и городов, где распространение COVID-19 Минздрав считает умеренным.



В основном это очаги в Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской и Херсонской областях, где немало районов находятся в желтой зоне, а в Кировоградской — исключительно в желтой и зеленой.



С 26 октября к желтой зоне относятся 53 административные единицы, а к зеленой — всего 27 городов и районов (тогда как неделю назад зеленая зона охватывала 54 админединицы).







Когда Кабмин только вводил принцип распределения по карантинным зонам, предполагалось, что в красных зонах будут действовать такие ограничения:



запрет на работу ТРЦ, кафе, ресторанов;

запрет либо ограничение работы городского и областного транспорта;

запрет на посещение учебных заведений, включая школы и вузы.



Однако позже местным комиссиям по ТЭБ и ЧС разрешили участвовать в разработке особых карантинных мер для того либо иного региона — с учетом пожеланий местных властей.



В итоге это обернулось тем, что почти нигде в Украине после введения режима красной зоны не вводили максимальные либо локальный локдаун: не останавливали транспорт, не закрывали полностью ТРЦ и рестораны и т. д.



Очевидно, с 26 октября во многих городах-«новичках» красной зоны также не будут введены такие запреты.



К примеру, в Полтаве заявили, что никаких дополнительных ограничений в городе не будет.



«Город продолжает работать, люди с работой и зарплатами — экономика работает, а не стоит на паузе. А всем скептикам отвечаю — после выборов все также будет работать», — заявил секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота.



По его словам, в городе будет работать общественный транспорт, рынки, торговые центры, фитнес-центры, салоны красоты, даже вернутся к работе кинотеатры.



Аналогичное решение приняли в Харьковской области. Там разрешили начать работу кинотеатрам — с учетом всех ограничений, а также проводить учебно-тренировочные сборы спортсменов области, входящих в состав национальных сборных команд Украины по различным видам спорта.