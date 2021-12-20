Moderna обновила клиническую информацию об эффективности вакцины

12:01 14 Апрель Киев, Украина





Об этом сообщается на сайте компании по результатам, полученным во время третьей фазы клинических испытаний с участием более 30 тысяч человек. После полугода исследований американская компания Moderna изменила данные об эффективности своей вакцины.Об этом сообщается на сайте компании по результатам, полученным во время третьей фазы клинических испытаний с участием более 30 тысяч человек.

«Уровень защиты от заражения коронавирусом составляет 90%, а защита от тяжелых случаев заболевания COVID-19 превышает 95%», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что антитела против коронавируса остаются в организме человека через 6 месяцев после введения вакцины.

«Распад антител оценивался с применением двух подходов и наблюдался у выздоравливающих пациентов с COVID-19 через 8 месяцев после появления симптомов», — добавили ученые.

Отдельно компания заверила, что случаи тромбоза венозного синуса головного мозга (CVST) у людей не связаны с введением этой вакцины.