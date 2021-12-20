Moderna обновила клиническую информацию об эффективности вакцины

12:01 14 Апрель Киев, Украина

После полугода исследований американская компания Moderna изменила данные об эффективности своей вакцины.

Об этом сообщается на сайте компании по результатам, полученным во время третьей фазы клинических испытаний с участием более 30 тысяч человек.
«Уровень защиты от заражения коронавирусом составляет 90%, а защита от тяжелых случаев заболевания COVID-19 превышает 95%», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что антитела против коронавируса остаются в организме человека через 6 месяцев после введения вакцины.
«Распад антител оценивался с применением двух подходов и наблюдался у выздоравливающих пациентов с COVID-19 через 8 месяцев после появления симптомов», — добавили ученые.
Отдельно компания заверила, что случаи тромбоза венозного синуса головного мозга (CVST) у людей не связаны с введением этой вакцины.