Moderna обновила клиническую информацию об эффективности вакцины

После полугода исследований американская компания Moderna изменила данные об эффективности своей вакцины.
Об этом сообщается на сайте компании по результатам, полученным во время третьей фазы клинических испытаний с участием более 30 тысяч человек.
Об этом сообщается на сайте компании по результатам, полученным во время третьей фазы клинических испытаний с участием более 30 тысяч человек.
Также отмечается, что антитела против коронавируса остаются в организме человека через 6 месяцев после введения вакцины.
Отдельно компания заверила, что случаи тромбоза венозного синуса головного мозга (CVST) у людей не связаны с введением этой вакцины.
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