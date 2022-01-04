Об острове Бали можно забыть до конца года

19:23 24 Август Киев, Украина





Правительство страны объяснило свое решение тем, что остров продолжает оставаться в красной зоне из-за заболевания Власти Индонезии приняли решение не открывать остров Бали для туристов до конца 2020 года.Правительство страны объяснило свое решение тем, что остров продолжает оставаться в красной зоне из-за заболевания коронавирусом

“Правительство Индонезии не сможет открыть свои двери для иностранных путешественников до конца 2020 года, поскольку мы остаемся красной зоной”, – отметил в своем заявлении губернатор острова Вайян Костер.

На острове 4576 больных коронавирусом по состоянию на понедельник и 52 случая смерти, тогда как в Индонезии в целом более 155 тыс. больных коронавирусом и 6759 случаев смерти, свидетельствуют правительственные данные.

“Ситуация не способствует тому, чтобы иностранные туристы могли приезжать в Индонезию, в том числе на Бали”, – подчеркнул он.