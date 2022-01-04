Об острове Бали можно забыть до конца года

Власти Индонезии приняли решение не открывать остров Бали для туристов до конца 2020 года.
Правительство страны объяснило свое решение тем, что остров продолжает оставаться в красной зоне из-за заболевания коронавирусом.
Правительство страны объяснило свое решение тем, что остров продолжает оставаться в красной зоне из-за заболевания коронавирусом.
На острове 4576 больных коронавирусом по состоянию на понедельник и 52 случая смерти, тогда как в Индонезии в целом более 155 тыс. больных коронавирусом и 6759 случаев смерти, свидетельствуют правительственные данные.
Губернатор Бали отметил, что власти острова сосредоточят внимание на росте внутреннего туризма и привлечению гостей из других частей Индонезии, чтобы помочь отрасли и экономике острова восстановиться. Он напомнил, что остров был открыт для местных туристов с конца июля и ежедневно в его аэропорт прибывает около 2500 человек, что не вызывает всплеска количества инфицированных.
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