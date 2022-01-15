Нью-Йорк: умерших людей будут тестировать на коронавирус

18:07 11 Сентябрь Киев, Украина

Власти Нью-Йорка приняли решения тестировать на коронавирус и грипп людей, которые умерли с симптомами респираторного заболевания. 
 
Об этом пишет The New York Times.
 
В департаменте здравоохранения штата считают, что такие правила обеспечат максимально точные данные о смертности от COVID-19 и обычного гриппа.
"Такие правила обеспечат нам максимально точные данные о смертности, так как мы продолжаем бороться с COVID-19 во время подготовки к сезону гриппа", – заявил уполномоченный по вопросам здравоохранения штата доктор Говард Цукер.
В осенний период такие симптомы, как кашель, жар и озноб, сами по себе не помогут отличить COVID-19 от похожих случаев гриппа, пишет издание. Это означает, что регулярное тестирование на оба вируса становится очень важным.
"Тестировать будут умерших в больницах пациентов, а также тела, находящиеся у похоронных распорядителей или медэкспертов. Результаты этих тестов могут помочь работникам здравоохранения отследить распространённость обоих видов инфекций, а также указать, следует ли предупреждать близких родственников умершего о том, что им, возможно, понадобится пройти карантин", - пишет издание.
Люди должны знать, кто из их окружения был болен, аргументирует инициативу доктор Валери Фитцхью, патологоанатом Медицинской школы в Нью-Джерси.

Напомним, тяжёлых больных "ковид"-пациентов в США спасают плазмой уже переболевших вирусом. Такой метод лечения демонстрирует высокую положительную результативность. В частности, процент смертности больных коронавирусом снизился на 35%.

В Украине же такой метод лечения - "антиковидной" плазмой - пока так и не разрешен. Причины в Минздраве пока не поясняют.

Однако, несмотря на запрет переливать плазму, ее все же планируют собирать у украинских доноров и тестировать на антитела к "ковид".

В национальной службе крови, которая, собственно, и отбирает кровь доноров и производит плазму, о реальных намерениях власти относительно "антиковидной" плазмы пока только догадываются. Там говорят, что специалистов службы крови к профессиональной дискуссии не привлекают, все происходит довольно кулуарно.

Также там не исключают, что украинскую "антиковидную" плазму могут собирать на экспорт в другие страны.
"Все, как всегда - идет кулуарно. Мы общаемся, и поэтому всю информацию я имею, однако неформально. А чтобы собрать или получить мнение руководителей службы крови Украины, например, нас к этому не включают, потому что частный сектор "прессует" Минздрав и Службу общественного здоровья", - рассказал главный врач Харьковского областного центра службы крови Вадим Яворский.
 
 