Нью-Йорк: умерших людей будут тестировать на коронавирус

Власти Нью-Йорка приняли решения тестировать на коронавирус и грипп людей, которые умерли с симптомами респираторного заболевания.
Об этом пишет The New York Times.
В департаменте здравоохранения штата считают, что такие правила обеспечат максимально точные данные о смертности от COVID-19 и обычного гриппа.
В осенний период такие симптомы, как кашель, жар и озноб, сами по себе не помогут отличить COVID-19 от похожих случаев гриппа, пишет издание. Это означает, что регулярное тестирование на оба вируса становится очень важным.
Люди должны знать, кто из их окружения был болен, аргументирует инициативу доктор Валери Фитцхью, патологоанатом Медицинской школы в Нью-Джерси.
Напомним, тяжёлых больных "ковид"-пациентов в США спасают плазмой уже переболевших вирусом. Такой метод лечения демонстрирует высокую положительную результативность. В частности, процент смертности больных коронавирусом снизился на 35%.
В Украине же такой метод лечения - "антиковидной" плазмой - пока так и не разрешен. Причины в Минздраве пока не поясняют.
Однако, несмотря на запрет переливать плазму, ее все же планируют собирать у украинских доноров и тестировать на антитела к "ковид".
В национальной службе крови, которая, собственно, и отбирает кровь доноров и производит плазму, о реальных намерениях власти относительно "антиковидной" плазмы пока только догадываются. Там говорят, что специалистов службы крови к профессиональной дискуссии не привлекают, все происходит довольно кулуарно.
Также там не исключают, что украинскую "антиковидную" плазму могут собирать на экспорт в другие страны.
Напомним, тяжёлых больных "ковид"-пациентов в США спасают плазмой уже переболевших вирусом. Такой метод лечения демонстрирует высокую положительную результативность. В частности, процент смертности больных коронавирусом снизился на 35%.
В Украине же такой метод лечения - "антиковидной" плазмой - пока так и не разрешен. Причины в Минздраве пока не поясняют.
Однако, несмотря на запрет переливать плазму, ее все же планируют собирать у украинских доноров и тестировать на антитела к "ковид".
В национальной службе крови, которая, собственно, и отбирает кровь доноров и производит плазму, о реальных намерениях власти относительно "антиковидной" плазмы пока только догадываются. Там говорят, что специалистов службы крови к профессиональной дискуссии не привлекают, все происходит довольно кулуарно.
Также там не исключают, что украинскую "антиковидную" плазму могут собирать на экспорт в другие страны.
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