Новый вариант коронавируса «Пирола» зарегистрирован в Украине

Первый случай заболевания новым вариантом коронавируса «Пирола» зарегистрировали в Украине, его обнаружили у 20-летнего мужчины в Ровенской области, сообщает Минздрав.
«Пирола» – новый субвариант коронавируса варианта «Омикрон». Впервые он был зафиксирован летом 2023 года в Израиле, затем был обнаружен в США, Дании и Великобритании. С августа в ВОЗ оценили риск нового штамма и рекомендовали мониторить случаи заболевания на уровне каждой страны.
По симптомам и клиническому проявлению заболевания субвариант не выявил особых отличий от предыдущих штаммов COVID-19, отмечает главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Так, «Пирола» может вызвать насморк, повышенную температуру, кашель, головные боли, усталость, потерю обоняния или вкуса, также возможно раздражение глаз и сыпи.
В то же время из-за большого количества мутаций новый субвариант скорее поражает ослабленный иммунитет, говорят в Минздраве. Заболеть могут даже раньше вакцинированные, но вакцина снижает риск осложнений, добавляют в министерстве.
«Пирола» – новый субвариант коронавируса варианта «Омикрон». Впервые он был зафиксирован летом 2023 года в Израиле, затем был обнаружен в США, Дании и Великобритании. С августа в ВОЗ оценили риск нового штамма и рекомендовали мониторить случаи заболевания на уровне каждой страны.
По симптомам и клиническому проявлению заболевания субвариант не выявил особых отличий от предыдущих штаммов COVID-19, отмечает главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Так, «Пирола» может вызвать насморк, повышенную температуру, кашель, головные боли, усталость, потерю обоняния или вкуса, также возможно раздражение глаз и сыпи.
В то же время из-за большого количества мутаций новый субвариант скорее поражает ослабленный иммунитет, говорят в Минздраве. Заболеть могут даже раньше вакцинированные, но вакцина снижает риск осложнений, добавляют в министерстве.
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