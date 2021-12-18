Новый штамм "Омикрон" добрался до Северной Америки

15:16 29 Ноябрь Киев, Украина

В Северной Америке зафиксировали первые случаи омикрон -варианта коронавируса . Его подтвердили вчера, 28 ноября у двух жителей канадской столицы Оттавы, недавно приехавших из Нигерии. Оба пациента находятся в изоляции, пока органы здравоохранения отслеживают их возможные контакты.

"Поскольку тестирования продолжаются, ожидается, что и другие случаи этого варианта (вируса – Ред .) будут найдены в Канаде", – цитирует министра здравоохранения Жана-Ива Дюкло агентство AFP. Накануне Канада запретила поездки из семи африканских стран из-за опасений распространения омикрон-вариант коронавируса. Нигерия не являлась одной из них.

Мутировавший вариант вируса впервые обнаружили в конце ноября в Южной Африке. Затем его зафиксировали в Израиле и Гонконге. В Европе он был обнаружен в Германии, Италии, Бельгии, Чехии, Великобритании, Нидерландах, Дании. 28 ноября омикрон-вариант был найден на еще одном континенте - в Австралии. В Южной Америке подтвержденных случаев инфицирования пока нет.



Разные страны мира ограничивают поездки из Южной Африки. Так, с понедельника, 29 ноября, США запрещают въезд иностранцев, последние две недели находившиеся в восьми южно-африканских странах. Япония же объявила, что с 30 ноября приостановит въезд вообще для всех иностранных посетителей из-за распространения вируса.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила омикрон-варианту статус "вызывающего беспокойство". ВОЗ прогнозирует, что понадобится несколько недель, чтобы узнать особенности передачи вируса, действия разработанных вакцин на него, тестов и лечения.