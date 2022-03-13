Новый штамм коронавируса обнаружили в России

Недавно медики России выявили совершенно оригинальный штамм мутации коронавируса. Как заявляют директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург и заместитель директора Центра Денис Логунов, свойства и отличия выявленного штамма от других штаммов изучаются.
Логунов, в свою очередь, заявил, что новые специфические штаммы коронавируса могли появиться в Москве.
В России наблюдается резкий всплеск заболеваемости коронавирусом, при этом растет число тяжелых больных. В Москве фиксируют самые высокие показатели с декабря 2020 года, в связи с чем в столице РФ снова ввели карантин.
Напомним, что на данный момент в мире зафиксировано около 12 тысяч мутаций коронавируса SARS-CoV-2. И только четыре из них вызывают беспокойство у украинского Минздрава.
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