Новый штамм - новая вакцина: в BioNTech заявили о создании вакцины от штамма Дельта

В компании BioNTech заявили, что практика и научные наработки в создании вакцин дают им возможность создать в кротчайшие сроки новую вакцину для борьбы со штаммом Дельта. На разработку и апробацию препарата они взяли 100 дней.
Об этом сообщили генеральный директор, соучредитель BioNTech Угур Шахин и директор по медицинским исследованиям Озлем Тюречи.
В компании сообщили, что для основы новой вакцины может использоваться уже разработанный компанией препарат.
"Если потребуется адаптировать эту вакцину к новым условиям, то сделать это достаточно просто на основе технологии матричной РНК", - уточнила Тюречи.
Она же сообщила, что компания, основываясь на имеющихся разработках уже работает над вакциной от штамма Дельта.
"На такую разработку нам потребовалось всего несколько недель", - подчеркнула Тюречи.
Она же сообщила о планах начать клинические испытания вакцины от штамма Дельта уже в августе.
Прогнозируя развитие ситуации с пандемией, в компании отметили, что "вирус останется надолго".
"Он продолжит мутировать, в странах мира будут периодически появляться небольшие эпидемические очаги", - считают специалисты.
"На такую разработку нам потребовалось всего несколько недель", - подчеркнула Тюречи.
Она же сообщила о планах начать клинические испытания вакцины от штамма Дельта уже в августе.
Прогнозируя развитие ситуации с пандемией, в компании отметили, что "вирус останется надолго".
"Он продолжит мутировать, в странах мира будут периодически появляться небольшие эпидемические очаги", - считают специалисты.
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