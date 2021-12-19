Новый рекорд заболеваемости в Украине - почти 1200 случаев COVID-19

По информации Совета национальной безопасности и обороны, на начало августа в Украине подтвердили всего 71 056 случаев коронавируса. Выздоровели за время пандемии 39 308 человек.

За прошедшие 24 часа подтверждено наибольшее за время эпидемии число новых случаев коронавирусной болезни – 1172. А вылечились за эти сутки 556 человек.

Также вчера от коронавируса умерли 16 человек. Общее число жертв составляет 1709 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки выявили во Львовской (145), Ивано-Франковской (123) областях и Киеве (101 случай).

Напомним, до этого несколько дней подряд в стране также фиксировали больше тысячи случаев COVID-19. Накануне этот диагноз подтвердили у 1 090 человек.