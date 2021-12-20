Новый рекорд по суточному приросту коронавируса

В Украине не спадает волна заболеваемости на коронавирус. Так, по информации Совета национальной безопасности и обороны, на сегодняшнее утро число заболевших короновирусом в Украине составило уже около 90 тысяч. При этом вновь выявленных заболевших за минувшие сутки насчитывается 1847 человек. Это очередной антирекорд за последние три дня.

Всего в стране умерли 2 044 пациента с коронавирусом, из них 33 - за последние сутки. Выздоровели 47 430 пациентов, в том числе 633 за последние сутки.

Наибольшее количество случаев коронавируса в Украине в сутки обнаружили в Харьковской области - 254, Черновицкой - 170, Львовской - 166 и в г. Киеве - 232.

Напомним, днем ранее сообщалось о 1732 новых случая коронавируса, что было абсолютным рекордом с начала эпидемии в стране.

Ранее сообщалось, что COVID-19 непосредственно коснулся 5% украинцев.

В начале июля 92% украинцев были уверенны, что не переболели COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова.

При этом 5% заявили, что они сами или же их родственники перенесли COVID-19, а еще 3% - не смогли ответить.

В то же время в региональном разрезе жители западных (8,6%) и центральных (5,4%) областей чаще выражали уверенность в том, что болели коронавирусом, чем жители южных (2,4%) и восточных (2,7%) регионов.

В возрастном разрезе украинцы старше 50 лет чаще высказывали мнение, что сами или их родственники перенесли болезнь, чем представители других возрастных групп.

Соцпрос был проведен с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Участвовали 2022 респондента по всей Украине за исключением временно неподконтрольных территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что в конце июня каждый пятый украинец был уверен, что эпидемия COVID-19 уже закончилась. При этом большинство считали, что количество новых случаев коронавируса в Украине будет только увеличиваться.

Также сообщалось, что вакцинироваться от COVID-19 готовы меньше половины украинцев. Только четверть украинцев выразили твердое согласие вакцинироваться бесплатной вакциной от коронавируса, если такая будет изобретена и доступна.