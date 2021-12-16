Новый прогноз последствий коронакризиса

Еврокомиссия недооценила последствия коронакризица для экономики Европы, появился новый пессимистичный прогноз, согласно которому ВВП еврозоны в этом году упадет на 8,7%.
Самые резкие темпы спада в 2020 году Еврокомиссия готовится зафиксировать в Италии (11,2%), Испании (10,9%) и Франции (10,6%).
Падение экономики еврозоны на 8,7%, спрогнозированное аналитиками Еврокомиссии, станет рекордным. Ухудшение ожиданий экспертов, которые еще в мае говорили о снижении ВВП на 7,7%, связано с медленной отменой карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.
При этом прогноз предусматривает рост ВВП еврозоны в 2021 году на 6,1% (согласно майскому отчету – 6,3%), а ЕС – на 5,8% (в мае ожидалось 6,1%).
Как отмечается в обзоре, представленном ЕК, последствия коронакризиса для экономической активности региона будут более серьезными, чем ожидалось. А так как карантинные ограничения «задели» преимущественно II квартал 2020 года, именно в этот период падение ВВП будет самым серьезным.
Данные за май и июнь говорят о том, что худшее позади, тем не менее, отмечают в ЕК, темпы восстановления экономики в разных странах ЕС будут отличаться.
Кстати, самые резкие темпы спада в 2020 году Еврокомиссия готовится зафиксировать в Италии (11,2%), Испании (10,9%) и Франции (10,6%). В следующем же году ВВП Италии, согласно прогнозу, увеличится на 6,1%, экономика Испании вырастет на 7,1%, а Франции – на 7,6%.
Также Еврокомиссия повысила прогноз инфляции в 2020 году для еврозоны до 0,3%. В 2021 году в еврозоне ожидается инфляция на уровне 1,1%, а в ЕС показатель достигнет 1,3%.
В обзоре также упоминается об ускорении роста цен на нефть и продукты питания.
Падение экономики еврозоны на 8,7%, спрогнозированное аналитиками Еврокомиссии, станет рекордным. Ухудшение ожиданий экспертов, которые еще в мае говорили о снижении ВВП на 7,7%, связано с медленной отменой карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.
При этом прогноз предусматривает рост ВВП еврозоны в 2021 году на 6,1% (согласно майскому отчету – 6,3%), а ЕС – на 5,8% (в мае ожидалось 6,1%).
Как отмечается в обзоре, представленном ЕК, последствия коронакризиса для экономической активности региона будут более серьезными, чем ожидалось. А так как карантинные ограничения «задели» преимущественно II квартал 2020 года, именно в этот период падение ВВП будет самым серьезным.
Данные за май и июнь говорят о том, что худшее позади, тем не менее, отмечают в ЕК, темпы восстановления экономики в разных странах ЕС будут отличаться.
Кстати, самые резкие темпы спада в 2020 году Еврокомиссия готовится зафиксировать в Италии (11,2%), Испании (10,9%) и Франции (10,6%). В следующем же году ВВП Италии, согласно прогнозу, увеличится на 6,1%, экономика Испании вырастет на 7,1%, а Франции – на 7,6%.
Также Еврокомиссия повысила прогноз инфляции в 2020 году для еврозоны до 0,3%. В 2021 году в еврозоне ожидается инфляция на уровне 1,1%, а в ЕС показатель достигнет 1,3%.
В обзоре также упоминается об ускорении роста цен на нефть и продукты питания.
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