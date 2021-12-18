Новый признак коронавируса: сыпь во рту

Ученые поделились новым данными о симптомах коронавируса. В ходе исследований выяснилось, что коронавирусная инфекция может начинаться с появления сыпи в полости рта. Она может появляться на самых ранних стадиях заболевания.



Информация об этом опубликована в научном журнале JAMA Dermatology. Согласно приведенным данным сыпь (энантема) в ротовой полости обнаруживалась и описывалась врачами у 29 % обследуемых инфицированных COVID-19.



В исследовании принял участие 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет.



Открытие сделано испанскими учеными. Почти у трети наблюдаемых пациентов во рту обнаруживалась сильная сыпь. Причем именно этот симптом появлялся на два дня раньше, чем все остальные клинические признаки заболевания.

К сожалению исследователи не могут точно сказать, насколько широко распространен симптом среди всех заболевших. Во многом это осложняется требованиями техники безопасности, которые создают сложности при осмотре ротовой полости пациентов. Полученные данные требуют дополнительных наблюдения и четких записей не только со стороны ученых, но и со стороны практикующих врачей терапевтов и инфекционистов.