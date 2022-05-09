Новый год в условиях пандемии: глава ВОЗ дал рекомендации

21:17 07 декабря Киев, Украина

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус советует отмечать праздники дома и делать покупки в интернете, во избежание распространения Covid-19

"Все мы хотим быть с нашими близкими во время грядущих праздников, но мы не должны расслабляться.Коронавирус меняет то, как мы празднуем, но это не значит, что мы не можем праздновать. Будьте в безопасности: соблюдайте указания, оставайтесь дома и избегайте скопления людей", - сказал глава ВОЗ.

Глава ВОЗ советует собираться только в кругу своей семьи, не принимать гостей. Также, по его словам, стоит избегать встречи с другими родственниками и друзьями.

"Если вы уже хотите увидеться с другими, по возможности делайте это на улице, соблюдайте дистанцию и будьте в маске. Избегайте людных торговых центров, совершайте покупки не в пиковые часы и по возможности покупайте онлайн", - советует глава ВОЗ.

Если совершить поездку необходимо, в ВОЗ просят соблюдать правила безопасности, чтобы снизить риски: