Новый год в условиях пандемии: глава ВОЗ дал рекомендации
21:17 07 декабря Киев, Украина
Гендиректор ВОЗ Тедрос
Гебреисус советует отмечать праздники дома и делать покупки в интернете, во избежание распространения Covid-19
.
"Все мы хотим быть с нашими близкими во время грядущих праздников, но мы не должны расслабляться.Коронавирус меняет то, как мы празднуем, но это не значит, что мы не можем праздновать. Будьте в безопасности: соблюдайте указания, оставайтесь дома и избегайте скопления людей", - сказал глава ВОЗ.
Глава ВОЗ советует собираться только в кругу своей семьи, не принимать гостей. Также, по его словам, стоит избегать встречи с другими родственниками и друзьями.
"Если вы уже хотите увидеться с другими, по возможности делайте это на улице, соблюдайте дистанцию и будьте в маске. Избегайте людных торговых центров, совершайте покупки не в пиковые часы и по возможности покупайте онлайн", - советует глава ВОЗ.
Если совершить поездку необходимо, в ВОЗ просят соблюдать правила безопасности, чтобы снизить риски:
- обязательно ношение защитной маски;
- пользоваться антисептиками и соблюдать гигиену рук;
- при плохом самочувствии – обращаться к врачу.
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