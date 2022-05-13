Новый антирекорд: в Украине более 3 тысяч человек госпитализированы за сутки

09:16 12 декабря Киев, Украина

По информации Минздрава, в Украине после нескольких дней роста, наметилось снижение числа инфицированных коронавирусом за сутки. Но установлен новый антирекорд по числу госпитализированных за сутки пациентов - 3001.

Так, за минувшие сутки выявили 12811 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника.

Также за минувшие сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело, - 13 653. Еще 243 - умерли.

Всего в Украине заболели 885 039 человек, выздоровели - 494 001, умерли - 14 998.

За сутки проведено 61571 тестирований, в частности методом ПЦР - 40967, методом ИФА - 20604. За все время проведено ПЦР-тестов - 4998266.

Динамика COVID-19 в регионах: Киев - 90013 (+1 696) Винницкая - 19680 (+199) Волынская - 27852 (+315) Днепропетровская - 48365 (+715) Донецкая - 29031 (+640) Житомирская - 33 714 (+309) Закарпатская - 25 883 (+190) Запорожская - 41460 (+807) Ивано-Франковская - 40484 (+202) Киевская - 47783 (+785) Кировоградская - 7059 (+138) Луганская - 7705 (90) Львовская - 53299 (+721) Николаевская - 23479 (+499) Одесская - 57 071 (+1 357) Полтавская - 28811 (+376) Ровенская - 35900 (+448) Сумская - 35327 (+331) Тернопольская - 30964 (+226) Харьковская - 61985 (+561) Херсонская - 13723 (+322) Хмельницкая - 34417 (+459) Черкасская - 30 784 (+651) Черновицкая - 36 496 (+210) Черниговская - 23 754 (+564)

В ноябре количество госпитализированных с коронавирусом выросло на 25%. За месяц выявили 349 тысяч новых случаев заболевания, тогда как за все время пандемии - 395 тысяч.