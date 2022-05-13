Новый антирекорд: в Украине более 3 тысяч человек госпитализированы за сутки

По информации Минздрава, в Украине после нескольких дней роста, наметилось снижение числа инфицированных коронавирусом за сутки. Но установлен новый антирекорд по числу госпитализированных за сутки пациентов - 3001.
Так, за минувшие сутки выявили 12811 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника.
Также за минувшие сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело, - 13 653. Еще 243 - умерли.
Всего в Украине заболели 885 039 человек, выздоровели - 494 001, умерли - 14 998.
За сутки проведено 61571 тестирований, в частности методом ПЦР - 40967, методом ИФА - 20604. За все время проведено ПЦР-тестов - 4998266.
В ноябре количество госпитализированных с коронавирусом выросло на 25%. За месяц выявили 349 тысяч новых случаев заболевания, тогда как за все время пандемии - 395 тысяч.
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