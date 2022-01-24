Новый антирекорд Украины. Теперь по смертности от коронавируса

Украина продолжает ставить очередные антирекорды по коронавирусу. По данным Министерства здравоохранения, за прошедшие сутки в Украине медициной подтверждено 3 103 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. К сожалению, за эти сутки от коронавируса умерли 72 человека. Это тот рекорд, которым никто не будет гордиться.
Сегодняшний показатель по заболевшим немного ниже вчерашнего, когда сообщалось о 3 144 инфицированных. Это первое снижение после шести суток подряд. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 151 859. Число жертв – 3 148.
За последние 24 часа всего больных обнаружили в Киеве (428), Харьковской области (292), Тернопольской области (280) и Одесской области (225).
При этом за сутки выздоровели 1 341 человек. За все время количество пациентов, которые выздоровели, достигло 68 346. Сейчас коронавирусом болеют 80 365 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 690.
Ранее в Минздраве заявили, что смертность от коронавируса в Украине упала на треть. Если в апреле смертность среди больных COVID-19 составляла 3%, то сейчас она снизилась до 2,1%, утверждал министр Максим Степанов.
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