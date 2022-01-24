Новый антирекорд Украины. Теперь по смертности от коронавируса

Украина продолжает ставить очередные антирекорды по коронавирусу. По данным Министерства здравоохранения, за прошедшие сутки в Украине медициной подтверждено 3 103 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. К сожалению, за эти сутки от коронавируса умерли 72 человека. Это тот рекорд, которым никто не будет гордиться.

Сегодняшний показатель по заболевшим немного ниже вчерашнего, когда сообщалось о 3 144 инфицированных. Это первое снижение после шести суток подряд. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 151 859. Число жертв – 3 148.

За последние 24 часа всего больных обнаружили в Киеве (428), Харьковской области (292), Тернопольской области (280) и Одесской области (225).

При этом за сутки выздоровели 1 341 человек. За все время количество пациентов, которые выздоровели, достигло 68 346. Сейчас коронавирусом болеют 80 365 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 690.

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины: Винницкая обл - 4756 (+66) Волынская обл - 6224 (+63) Днепропетровская обл - 3176 (+83) Донецкая обл - 2026 (+84) Житомирская обл - 4194 (+139) Закарпатская обл - 8532 (+79) Запорожская обл - 2242 (+106) Ивано-Франковская обл - 11083 (+130) Кировоградская обл - 892 (7) Киев - 16951 (+428) Киевская обл - 6750 (+102) Львовская обл - 16774 (+148) Луганская обл - 562 (+30) Николаевская обл - 1929 (+78) Одесская обл - 9382 (+225) Полтавская обл - 1161 (31) Ровенская обл - 10369 (+152) Сумская обл - 2323 (+94) Тернопольская обл - 8657 (+280) Харьковская обл - 12404 (+292) Херсонская обл - 596 (+20) Хмельницкая обл - 3850 (+155) Черновицкая обл - 11988 (+141) Черкасская обл - 2384 (90) Черниговская обл - 2654 (+80)

Ранее в Минздраве заявили, что смертность от коронавируса в Украине упала на треть. Если в апреле смертность среди больных COVID-19 составляла 3%, то сейчас она снизилась до 2,1%, утверждал министр Максим Степанов.