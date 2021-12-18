Новый антирекорд по COVID-19 установлен в Украине

Невиданный с начала пандемии антирекорд по заболеваниям коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Украине. За прошедшие сутки в стране медицински подтверждено 1271 новый случай инфицирования коронавирусом. Такие данные были озвучены сегоодня утром министерством здравоохранения.

Таким образом, в Украине уже 75 490 случаев COVID-19. При этом выздоровели 41 527 человек, из них накануне 914, а 1788 - скончались (накануне - 24).

Статистка коронавируса по областям: Винницкая область - 2880 (32) Волынская область - 4064 (+56) Днепропетровская область - 1474 (15) Донецкая область - 926 (+23) Житомирская область - 2009 (+42) Закарпатская область - 5462 (+78) Запорожская область - 871 (20) Ивано-Франковская область - 5168 (+127) Кировоградская область - 711 (0) Киев - 8812 (+150) Киевская область - 3942 (+65) Львовская область - 10223 (+156) Луганская область - 135 (+5) Николаевская область - 658 (10) Одесская область - 3638 (+93) Полтавская область - 472 (+6) Ровенская область - 6442 (+87) Сумская область - 570 (10) Тернопольская область - 3149 (+28) Харьковская область - 4239 (+146) Херсонская область - 236 (+6) Хмельницкая область - 1232 (32) Черновицкая область - 6298 (+69) Черкасская область - 959 (+4) Черниговская область - 920 (11)

Предыдущий антирекорд был 30 июля, тогда зафиксировали 1197 новых случаев. На этот раз на 74 зараженных больше.

Напомним, что в мире за сутки COVID-19 заразились четверть миллиона. Общее количество смертей от коронавируса в мире превысило 700 тысяч. За последние сутки скончались более шести тысяч человек.

Также ВОЗ заявила, что число зараженной COVID-19 молодежи увеличилось втрое. Молодые люди все реже придерживаются рекомендаций по поводу ношения масок и соблюдения социальной дистанции, считают в ВОЗ.