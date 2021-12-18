Новый антирекорд по COVID-19 установлен в Украине

Невиданный с начала пандемии антирекорд по заболеваниям коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Украине. За прошедшие сутки в стране медицински подтверждено 1271 новый случай инфицирования коронавирусом. Такие данные были озвучены сегоодня утром министерством здравоохранения.
Таким образом, в Украине уже 75 490 случаев COVID-19. При этом выздоровели 41 527 человек, из них накануне 914, а 1788 - скончались (накануне - 24).
Предыдущий антирекорд был 30 июля, тогда зафиксировали 1197 новых случаев. На этот раз на 74 зараженных больше.
Напомним, что в мире за сутки COVID-19 заразились четверть миллиона. Общее количество смертей от коронавируса в мире превысило 700 тысяч. За последние сутки скончались более шести тысяч человек.
Также ВОЗ заявила, что число зараженной COVID-19 молодежи увеличилось втрое. Молодые люди все реже придерживаются рекомендаций по поводу ношения масок и соблюдения социальной дистанции, считают в ВОЗ.
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