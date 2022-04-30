Новый алгоритм взаимодействия органов государственной власти для преодоления распространения пандемии

Развитие пандемии (COVID-19) определило перед обществом новые задачи, в частности, возникла необходимость создания алгоритма взаимодействия органов государственной власти по решению указанных проблемных вопросов, путем разработки совместного нормативно-правового акта.

Во исполнение поручений Кабинета Министров Украины создана межведомственная группа, обеспечен посуточный мониторинг операций с медицинскими отходами, в том числе путем проведения совместных внеплановых проверок с сотрудниками ГЭИ.

Приняты меры по проверке соблюдения требований действующего законодательства по обращению с медицинскими отходами.

Так, на 13 объектах Киевской области выявлены нарушения в части обращения с медицинскими отходами, по результатам проверок подготовлены материалы для закрытия объектов в судебном порядке, для 8 предприятий аннулированы лицензии на осуществление деятельности.

В целом мероприятия по внепланового контроля осуществляются в 65 предприятиях на территории Украины. Своевременный контроль за соблюдением установленных требований по сортировке, перемещения и утилизации медицинских отходов обеспечивает надлежащее выполнение природоохранного законодательства.