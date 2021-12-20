Новые технологии вакцин от коронавируса вызывают недоверие у граждан Германии

08:59 23 Ноябрь Киев, Украина

Кампания вакцинации от коронавируса в Германии пробуксовывает, во многом это связано с тем, что люди не решаются вакцинироваться из-за того, что допущенные в ЕС вакцины основываются на новых технологиях.





Многие невакцинированные в Германии скептически относятся именно к новым технологиям, которые лежат в основе допущенных на территории ЕС вакцин против коронавируса, опасаясь долгосрочных последствий, которые могут проявиться позже.



По данным опроса немецкого института исследования общественного мнения Forsa, проведенного в конце октября среди невакцинированных в Германии, 74 процента опрошенных выразили сомнение в том, что допущенные в стране вакцины были достаточно исследованы. 62 процента опрошенных опасаются, что вакцинация данными препаратами может привести к побочным эффектам или нежелательным длительным последствиям. Однако в случае допуска к использованию так называемой "мертвой" вакцины 56 процентов опрошенных отметили, что готовы будут привиться. В Германии 21,6 процента населения – или в пересчете 15 миллионов человек старше 18 лет – не сделали прививки от коронавируса. Доля прошедших полную иммунизацию в ФРГ составляет 67,8 процента.



Допуск к использованию на территории Евросоюза вакцины от американской фирмы Novavax мог бы стать прорывом в кампании по вакцинации в ЕС, отмечает немецкое издание ntv.de. Ведь эта вакцина основывается на уже традиционной методике, которая используется для производства других вакцин, скажем, против гриппа, полиомиелита , гепатита или столбняка. Вакцины такого типа иногда называют "мертвыми", так как они содержат инактивированные вирусы или компоненты таких вирусов.Многие невакцинированные в Германии скептически относятся именно к новым технологиям, которые лежат в основе допущенных на территории ЕС вакцин против коронавируса, опасаясь долгосрочных последствий, которые могут проявиться позже.По данным опроса немецкого института исследования общественного мнения Forsa, проведенного в конце октября среди невакцинированных в Германии, 74 процента опрошенных выразили сомнение в том, что допущенные в стране вакцины были достаточно исследованы. 62 процента опрошенных опасаются, что вакцинация данными препаратами может привести к побочным эффектам или нежелательным длительным последствиям. Однако в случае допуска к использованию так называемой "мертвой" вакцины 56 процентов опрошенных отметили, что готовы будут привиться. В Германии 21,6 процента населения – или в пересчете 15 миллионов человек старше 18 лет – не сделали прививки от коронавируса. Доля прошедших полную иммунизацию в ФРГ составляет 67,8 процента.

Как функционирует вакцина от Novavax?

Вакцина от американского концерна Novavax под названием Nuvaxovid или NVX-CoV2373 имеет ту же цель, что и другие вакцины: научить иммунную систему распознавать вирус Sars-CoV-2 и противодействовать ему. NVX-CoV2373 имеет белковое основание и содержит наночастицу характерного спаечного белка. Он производится клетками моли в биореакторах. Выработанный таким образом спаечный белок вводится в организм человека в составе вакцины. Человеческая иммунная система после прививки производит антитела против этого белка и становится таким образом лучше подготовленной ко встрече с возбудителем Sars-CoV-2. При этом реакция происходит гораздо быстрее, поскольку организм после введения данной вакцины – в отличие от других вакцин – не должен сначала производить эти спаечные белки. Novavax, как и большинство вакцин, также следует вводить дважды.,

В начале августа Еврокомиссия одобрила контракт на закупку до 100 миллионов доз вакцины компании Novavax в текущем и следующем году с возможностью получения 100 миллионов дополнительных доз в течение последующих лет после разрешения препарата со стороны EMA. Немецкое министерство здравоохранения уже планировало использование этой вакцины в следующем году.



Украина тоже планировала закупить вакцину компании Novavax. В мае текущего года тогдашний министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщал , что летом Киев ожидает поставок 10 миллионов законтрактованных доз препарата Институтом сыворотки Индии. Впрочем, в августе новый глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что контракт с поставщиком расторгли, потому что Институт не выполнил своих обязательств.