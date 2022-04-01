Новое карантинное зонирование. Список "красных" областных центров

14:26 06 ноября Киев, Украина

Кабмин Украины утвердил новые карантинные зоны в стране, обновление вступит в силу с 9 ноября. Красная зона пополнилась 12 областными центрами, в желтой и зеленой зонах не осталось ни одного.



Полный список "красных" областных центров: