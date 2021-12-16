Новая Зеландия: выборы отложены из-за коронавируса

10:11 17 Август Киев, Украина

В Новой Зеландии власти приняли решение о необходимости перенести всеобщие парламентские выборы. Это связано с опасностью распространения в стране вируса COVID-19.

О принятом решении объявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в понедельник 17 августа.

По словам главы правительства, решение, принятое после обсуждения с другими политиками, связано с возобновившимся на территории государства распространением коронавируса.

Из-за вспышки вызываемого коронавирусом заболевания Ардерн ранее отложила по меньшей мере до 17 августа роспуск парламента перед выборами. Теперь всеобщие парламентские выборы переносятся с 19 сентября на 17 октября 2020 года.

Ситуация с коронавирусом

Власти Новой Зеландии зарегистрировали в минувшие выходные 29 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно данным, обнародованным в понедельник министерством здравоохранения, общее число инфицированных достигло 1 631. Зарегистрированы 78 человек с активной формой заболевания. По информации медиков, 58 зараженных получили инфекцию внутри страны, еще 20 случаев - ввозные. Пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией госпитализированы, 86 человек помещены в карантин до подтверждения диагноза.

С 28 февраля, когда в стране был зарегистрирован первый случай инфицирования, от вызванных коронавирусом осложнений умерли 22 человека, выздоровели 1 532 заболевших.

11 августа впервые за 102 дня в Новой Зеландии были выявлены четыре новых случая инфицирования, в числе заболевших оказались члены одной семьи из Окленда. Заражение было квалифицировано как передача вируса внутри страны и стало причиной введения санитарно-эпидемиологических ограничений. С 12 августа гражданам Новой Зеландии предписано соблюдать социальную дистанцию, исключить физические контакты с посторонними, а число участников массовых мероприятий ограничено сотней.

В Окленде действуют более строгие ограничения. Жителям города предписано оставаться дома, соблюдать социальную дистанцию и по возможности использовать защитные маски на улице и в общественных местах. Предприятия, учреждения и ведомства закрыты, учебные заведения переведены на дистанционную работу. Публичные мероприятия отменены или ограничены 10 участниками. Въезды и выезды из города заблокированы полицией.