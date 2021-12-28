Новая вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине

Эпидемия коронавируса в Украине сегодня набирает всё большего распространения. На сегодня в стране уже 100 643 человека зараженных вирусом. При этом, половина из них находятся в активной фазе, то есть могут заражать окружающих.

Только за минувшие сутки, по информации Министерства здравоохранения, заболели 2106 человек. Такое большое число инфицированных коронавирусом граждан наблюдается вторые сутки.

При этом выздоровели уже 51 078 человек (накануне - 637), а скончались - 2184 украинца (накануне - 23).

Статистика коронавируса по регионам: Винницкая обл - 3478 (+73) Волынская обл - 4989 (60) Днепропетровская обл - 1894 (+21) Донецкая обл - 1183 (27) Житомирская обл - 2695 (+98) Закарпатская обл - 6771 (+109) Запорожская обл - 1234 (+21) Ивано-Франковская обл - 7462 (+172) Кировоградская обл - 751 (+2) Киев - 11328 (+156) Киевская обл - 4805 (+78) Львовская обл - 12793 (+162) Луганская обл - 213 (+9) Николаевская обл - 912 (19) Одесская обл - 5578 (+170) Полтавская обл - 614 (+20) Ровенская обл - 8238 (+147) Сумская обл - 1124 (+46) Тернопольская обл - 4301 (+185) Харьковская обл - 7033 (+184) Херсонская обл - 329 (8) Хмельницкая обл - 1828 (60) Черновицкая обл - 8505 (+208) Черкасская обл - 1219 (19) Черниговская обл - 1366 (+52)

Напомним, что ВОЗ не считает нужным жесткий карантин для Европы. В организации уверены, что можно управлять ситуацией с вирусом и поддерживать в действии экономику.

В мире уже более 22,8 млн случаев коронавируса