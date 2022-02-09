Новая волна COVID наносит удар по рушащейся системе здравоохранения Афганистана

14:16 09 Февраль Киев, Украина





В единственной в Кабуле больнице для лечения COVID-19 персонал может обогревать здание только ночью из-за нехватки топлива, даже когда зимние температуры днем опускаются ниже нуля. Больных укутывают теплыми одеялами. Директор больницы, доктор Мохаммед Гул Ливал, сказал, что им нужно все, от кислорода до медикаментов.



В учреждении под названием Афганская японская больница для лечения больных с коронавирусом выделено только 100 коек. Отделение COVID-19 почти всегда заполнено, так как вирус бушует. До конца января в больницу ежедневно поступали один или два новых пациента с коронавирусом. По словам Ливала, за последние две недели ежедневно поступали от 10 до 12 новых пациентов. Только пять больниц в Афганистане все еще предлагают лечение от COVID-19, а еще 33 больницы были вынуждены закрыться за последние месяцы из-за отсутствия врачей, лекарств и даже тепла. Все это происходит на фоне резкого роста числа зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в экономически опустошенной стране.В единственной в Кабуле больнице для лечения COVID-19 персонал может обогревать здание только ночью из-за нехватки топлива, даже когда зимние температуры днем опускаются ниже нуля. Больных укутывают теплыми одеялами. Директор больницы, доктор Мохаммед Гул Ливал, сказал, что им нужно все, от кислорода до медикаментов.В учреждении под названием Афганская японская больница для лечения больных с коронавирусом выделено только 100 коек. Отделение COVID-19 почти всегда заполнено, так как вирус бушует. До конца января в больницу ежедневно поступали один или два новых пациента с коронавирусом. По словам Ливала, за последние две недели ежедневно поступали от 10 до 12 новых пациентов.

«Ситуация ухудшается день ото дня. С тех пор, как почти шесть месяцев назад к власти пришли талибы, сотрудники больниц получали зарплату только за один месяц, в декабре», — сказал Ливал

Система здравоохранения Афганистана, существовавшая в течение почти двух десятилетий почти полностью за счет средств международных доноров, была разрушена с тех пор, как Талибан вернулся к власти.



Экономика Афганистана потерпела крах после того, как активы за границей на сумму почти 10 миллиардов долларов были заморожены, а финансовая помощь правительству была прекращена.



Крах системы здравоохранения только усугубил гуманитарный кризис в стране.



Вариант омикрон сильно ударил по Афганистану. Страна все еще ждет наборы для тестирования именно этого варианта. Они должны были прибыть до конца прошлого месяца, сказал официальный представитель министерства здравоохранения, доктор Джавид Хажир. Всемирная организация здравоохранения теперь заявляет, что Афганистан получит комплекты к концу февраля.



Организация сообщает, что в период с 30 января по 5 февраля в государственных лабораториях Афганистана было протестировано 8 496 образцов, из которых почти половина дала положительный результат на COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения, эти цифры означают 47,4% положительных результатов.



По состоянию на вторник ВОЗ зафиксировала 7 442 случая смерти и около 167 000 случаев инфицирования с начала пандемии.



Хажир сказал, что имея на складе 3,2 миллиона доз вакцины, администрация начала кампанию через мечети, священнослужителей и мобильные вакцинные клиники, чтобы вакцинировать больше людей. В настоящее время едва ли 27% из 38 миллионов жителей Афганистана были вакцинированы, большинство из них однодозной вакциной Джонсон.



По словам Ливала, практически невозможно заставить афганцев соблюдать хотя бы минимальные правила безопасности, такие как ношение масок и социальное дистанцирование. По его словам, для многих, которые изо всех сил пытаются прокормить свои семьи, COVID-19 занимает последнее место в списке страхов. Министерство здравоохранения провело кампании по повышению осведомленности о ценности масок и социального дистанцирования, но большинство людей не слушают.



Начальник отделения, доктор Наимулла, сказал, что ему нужно больше аппаратов ИВЛ и, что еще более срочно, ему нужны врачи, обученные работе с аппаратами ИВЛ. Он перегружен работой, ему редко платят, но он чувствует себя обязанным обслуживать своих пациентов.



Большинство из 200 сотрудников больницы регулярно выходят на работу, несмотря на месяцы без зарплаты.



