Новая фаза пандемии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения во вторник, 18 августа, забила тревогу по поводу того, что новая волна коронавируса поражает людей в возрасте 20-ти, 30-ти и 40 лет. Причем чаще всего они даже не догадываются, что заражены.
Об этом заявил региональный директор ВОЗ в Западном Тихоокеанском регионе Такеши Касаи.
Об этом заявил региональный директор ВОЗ в Западном Тихоокеанском регионе Такеши Касаи.
По словам Такеши Касаи, страны могут эффективно уменьшить разрушительные последствия для жизни и экономики, сочетая раннее выявление и реагирование для борьбы с инфекциями. По словам Касаи, несмотря на наличие мутаций, ВОЗ все еще считала вирус "относительно стабильным".
Настораживает и тот факт, что всплески COVID-19 наблюдаются в странах, которые уже длительное время успешно контролировали вирус, включая Вьетнам. А в Малайзии и на Филиппинах обнаружили новый штамм коронавируса, который уже наблюдали в Европе и США.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии