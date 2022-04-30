Нивелированы потенциальные возможности злоупотреблений в медицинской сфере

Возникновение и распространение пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) существенно повлияло на сферу здравоохранения и социально-экономическую ситуацию в целом.
Принятые в течение 2020 нормативно-правовые акты, определили порядок использования бюджетных средств, упрощенный порядок проведения закупок и перечень товаров, работ и услуг, необходимых для преодоления последствий пандемии.
Своевременное реагирование руководством государства и принятые меры предупредили распространение пандемии, уменьшены факторы риска по дестабилизации социально-политической ситуации в стране и формированию точек социальной и политической напряженности. Таким образом, на начальных этапах распространения пандемии коронавирусной болезни нивелированы потенциальные возможности для злоупотреблений в указанной сфере и получения должностными лицами неправомерной выгоды в ходе проведения закупок за государственные средства, в частности, исключено факты:
- закупки товаров, работ и услуг, не входящих в перечне, утвержденном ПКМУ № 225 (услуги по ремонту помещений, поставки топлива, закупка мебели и другие);
- манипулирование выводами о целесообразности закупки лекарственных средств в пользу отдельных субъектов фармацевтического рынка и приводит к приобретению лекарственных средств по завышенным по сравнению с рыночными ценами;
- закупки лекарственных средств с критически предельным сроком потребления, просроченных и некомплектных поставок;
- внесение в качественно-технические параметры тендерной документации показателей под конкретное лекарственное средство (медицинский препарат), чем заведомо предоставляются преимущества определенным структурам и необоснованного признания их победителями;
- закупка препаратов у посредников при наличии возможностей их приобретения непосредственно у производителей.
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