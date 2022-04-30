Нивелированы потенциальные возможности злоупотреблений в медицинской сфере

Возникновение и распространение пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) существенно повлияло на сферу здравоохранения и социально-экономическую ситуацию в целом.

Принятые в течение 2020 нормативно-правовые акты, определили порядок использования бюджетных средств, упрощенный порядок проведения закупок и перечень товаров, работ и услуг, необходимых для преодоления последствий пандемии.

Своевременное реагирование руководством государства и принятые меры предупредили распространение пандемии, уменьшены факторы риска по дестабилизации социально-политической ситуации в стране и формированию точек социальной и политической напряженности. Таким образом, на начальных этапах распространения пандемии коронавирусной болезни нивелированы потенциальные возможности для злоупотреблений в указанной сфере и получения должностными лицами неправомерной выгоды в ходе проведения закупок за государственные средства, в частности, исключено факты:

- закупки товаров, работ и услуг, не входящих в перечне, утвержденном ПКМУ № 225 (услуги по ремонту помещений, поставки топлива, закупка мебели и другие);

- манипулирование выводами о целесообразности закупки лекарственных средств в пользу отдельных субъектов фармацевтического рынка и приводит к приобретению лекарственных средств по завышенным по сравнению с рыночными ценами;

- закупки лекарственных средств с критически предельным сроком потребления, просроченных и некомплектных поставок;

- внесение в качественно-технические параметры тендерной документации показателей под конкретное лекарственное средство (медицинский препарат), чем заведомо предоставляются преимущества определенным структурам и необоснованного признания их победителями;

- закупка препаратов у посредников при наличии возможностей их приобретения непосредственно у производителей.