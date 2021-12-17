«Нигерийский» штамм COVID-19 увеличивает вероятность повторного заражения

17:10 05 Апрель Киев, Украина

Причиной повторного заражения коронавирусом может быть мутация возбудителя или особенности иммунитета пациента.

Об этом сообщила главный специалист Минздрава по специальности "Эпидемиология" Наталья Виноград.



По ее словам, повторное заражение возможно из-за мутаций возбудителя, например, после появления британского и южноафриканского (который еще называют нигерийским) По ее словам, повторное заражение возможно из-за мутаций возбудителя, например, после появления британского и южноафриканского (который еще называют нигерийским) штаммов коронавируса.

«Особенно высокая способность к повторным заражениям - более 30% - выявлена у нигерийского штамма. На территории большинства африканских государств это сейчас доминирующий штамм», - сказала Виноград.

Она подчеркнула, что для южноафриканского штамма зафиксированы повторные случаи в течение месяца после перенесенного заболевания.

Еще одним фактором, который может способствовать повторному заболеванию, Виноград назвала особенности иммунной системы пациента. Она отметила, что есть ряд исследований, которые указывают на недостатки неспецифического звена иммунной защиты, наличие дефицита интерферонов, с которыми связываются повторные случаи инфицирования коронавируса.

В то же время медик отметила, что на сегодняшний день нет четкого ответа на вопрос о длительном хранении коронавируса в организме пациента с последующим провоцированием повторного заболевания.

«На вопрос, является ли это долговременным хранением возбудителя с его реактивацией, до сих пор ответа нет, хотя отдельные исследования свидетельствуют о том, что при определенных состояниях возможно долговременное хранение возбудителя без клинической манифестации», - сказала она.

Виноград сообщила, что наименьший промежуток между зафиксированными первым заболеванием и повторным составлял 19 дней.



По ее словам, рассматривались два варианта объяснения зафиксированных случаев повторного заболевания COVID-19: действительно повторное заражение или скрытое существование в организме вируса после перенесенного заболевания. Для различения этих вариантов был принят регламент, согласно которому необходимо провести секвенирование возбудителя в первом и втором случае.



Представитель Минздрава отметила, что многим государствам не удалось выполнить требования этого регламента и, соответственно, подтвердить повторные случаи, в том числе и из-за недостаточности ресурсов в начале пандемии. «Из более 100 тысяч случаев, о которых пишут различные источники информации, лишь единичные выставлены как повторные по этим очень высоким критериям», - сказала эпидемиолог.