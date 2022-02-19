Нидерланды и Швейцария отменяют коронавирусные ограничения

Нидерланды с 25 февраля отменяют COVID-ограничения. Кинотеатры, рестораны, бары и другие заведения смогут работать в нормальном режиме впервые за два года.
Почти во всех общественных местах не нужно будет носить маски и соблюдать соцдистанцию, но эти требования останутся актуальными для транспорта и аэропортов.
Сейчас в стране ежедневно фиксируют несколько тысяч случаев COVID-19, преимущественно вариантом «Омикрон». В то же время, около 86% взрослого населения Нидерландов полностью вакцинировано.
Также с 17 февраля будут отменены коронавирусные ограничения в Швейцарии. В общественных местах не потребуют COVID-сертификаты, но в больницах и транспорте нужно будет носить маски как минимум до конца марта 2022-го.
Более 70% населения Швейцарии прививалось по крайней мере одной дозой вакцины.
Почти во всех общественных местах не нужно будет носить маски и соблюдать соцдистанцию, но эти требования останутся актуальными для транспорта и аэропортов.
Сейчас в стране ежедневно фиксируют несколько тысяч случаев COVID-19, преимущественно вариантом «Омикрон». В то же время, около 86% взрослого населения Нидерландов полностью вакцинировано.
Также с 17 февраля будут отменены коронавирусные ограничения в Швейцарии. В общественных местах не потребуют COVID-сертификаты, но в больницах и транспорте нужно будет носить маски как минимум до конца марта 2022-го.
Более 70% населения Швейцарии прививалось по крайней мере одной дозой вакцины.
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