Незначительное замедление прироста COVID в Украине не добавляет оптимизма

09:16 31 июля Киев, Украина

Тревожная ситуация с ростом заболеваемости и быстрым распространением вируса Дельта в странах Европы вынуждает украинцев готовиться к очередной COVID-волне. И хотя конкретной вспышки заболеваемости пока нет, показатель суточного прироста COVID-заболеваемости приближается к тысяче.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 916 новых случаев коронавируса против 962 днем ранее, сообщает Минздрав в субботу, 31 июля.

Также за минувшие сутки: госпитализированы - 486 человек, летальных случаев - 15, выздоровели - 510 человек;

За сутки протестировано: методом ПЦР - 20659 человек, методом ИФА - 7895 человек, экспресс-тестами - 13992 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело -2252785 человек;

выздоровели - 2186863 лица;

летальных случаев - 52 945;

проведения ПЦР-тестов - 11381585.

Данные о числе заболевших, умерших и выздоровевших по регионам:

Накануне главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что действие карантина, которое заканчивается в конце лета, будет продлено. Власти готовятся к росту заболеваемости.