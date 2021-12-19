Невакцинированные немцы не смогут посещать магазины и кафе

19:33 02 Декабрь Киев, Украина

Пытаясь преодолеть 4-ю волну пандемии, власти Германии договорились об ограничениях, касающихся преимущественно тех, кто не был вакцинирован и не переболел коронавирусом

Из-за роста числа зараженных коронавирусом главы федерального и земельного правительства Германии договорились ввести по всей стране ограничения для непривитых жителей. В частности, в магазины, которые не продают товары первой необходимости, будут впускать только привитых и переболевших COVID-19. Запрещен невакцинированным гражданам также вход в кафе и рестораны, кинотеатры, театры и другие заведения досуга. Об этом заявила в четверг, 2 декабря, исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).



Подобные правила уже сейчас действуют в некоторых землях, однако теперь они внедряются по всей территории ФРГ.



В школах вводится общее требование носить защитные маски. В районах, где семидневный показатель зараженности превышает 350 на 100 тысяч населения, будут закрыты клубы и дискотеки, а в частных встречах или праздниках могут участвовать не более 50 человек в закрытых помещениях и 200 - на открытом воздухе.



Если на частных встречах присутствуют невакцинированные и не переболевшие COVID-19 лица, то в них могут участвовать, кроме хозяев помещения, не более двух человек из другого домохозяйства (дети 14 лет и младше не считаются).



Также в целях сдерживания пандемии коронавируса будет существенно ограничено количество участников спортивных, культурных и других масштабных мероприятий, проводимых на межрегиональном уровне. При их проведении в закрытом помещении может быть заполнено не более 30-50 процентов мест, а количество зрителей не должно превышать 5000 человек. На уличных мероприятиях количество посетителей ограничено 15 тысячами.



Кроме того, в этом году, как и в прошлом, запрещается продавать и зажигать новогодние фейерверки, а также проводить вечеринки на Новый год.



Учитывая очередную волну распространения COVID-19, Меркель высказалась за обязательную вакцинацию. По ее словам, существенные "пробелы в вакцинации" в Германии означают, что привитые граждане по-прежнему ограничены в своих возможностях, а система здравоохранения часто перегружена.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, я считаю необходимым ввести обязательную вакцинацию ", - отметила Меркель.

Это мнение поддержали другие участники совещания, однако решение о введении в стране обязательной вакцинации от COVID-19 должен принимать Бундестаг ФРГ.