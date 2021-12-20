Неспецифический иммунитет против коронавируса

15:19 13 Июль Киев, Украина

На вопрос, почему новым коронавирусом Covid-19 заражаются не все, ответил Евгений Комаровский . По его мнению, уязвимость человека к инфекциям обусловлена состоянием его местного иммунитета , именно поэтому очень часто новым коронавирусом Covid-19 заражаются не все, кто с ним сталкивается. К примеру, в одной семье может заболеть один человек, а остальные родственники не инфицируются.

"Есть понятие неспецифического иммунитета. То есть – это защитные ворота вокруг нашего организма, так называемый местный иммунитет. Вирус попадает на защитные оболочки, и там работают определенные защитные силы. Там вырабатывается слизь, которая включает в себя лизоцим, интерферон, определенные вещества, которые убивают эти вирусы прямо на месте, не давая им проникнуть внутрь организма", – рассказал врач.

По его словам, местного иммунитета человеку хватает, чтобы нейтрализовать большинство инфекций.

"Когда же местный неспецифический иммунитет не сработал, тогда начинает действовать специфический иммунитет, так называемые антитела. Начинают вырабатываться секреторные тела, антитела в слизи. Антитела – не универсальные. Против коронавируса – свои, против гриппа – свои, против бактерий – свои", – объяснил Комаровский.

К слову, антитела могут содержаться в слизи, в крови. Врачи же их исследуют с помощью тестов.

"К примеру, к ребенку на слизистые оболочки коронавирус попал, и он его "задавил" без выработки специфических антител, просто своим местным иммунитетом. Поэтому у него ничего не обнаружат или когда неспецифический иммунитет не сработал, но ребенку хватило секреторных антител (тех, что в крови не понадобилось) – вот у него обнаружат антитела, хотя симптомов так и не было", - отметил Комаровский, добавив, что количество вируса, которое попадет в организм и состояние местного иммунитета определяют вероятность заражения коронавирусом.

По словам медика, слизистые оболочки всегда должны быть влажными, потому что это убивает вирус, если же они сухие, то это – фактически ячейка для размножения инфекции. "Поэтому нужно много пить, дышать чистым прохладным воздухом, следить за его влажностью. Потому что любое отопление, кондиционирование высушивают воздух. Норма влажности 40-60%", - резюмировал Комаровский.



Напомним, за минувшие сутки в Киеве выявили еще 56 больных Covid-19. Всего в столице подтверждено 6238 случаев коронавируса, от которого скончались 124 пациента.



По состоянию на 13 июля в Украине зафиксирован 54 133 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, из них 1398 летальных, а победили болезнь 26 503 пациента.