Неспецифический иммунитет против коронавируса

На вопрос, почему новым коронавирусом Covid-19 заражаются не все, ответил Евгений Комаровский. По его мнению, уязвимость человека к инфекциям обусловлена состоянием его местного иммунитета, именно поэтому очень часто новым коронавирусом Covid-19 заражаются не все, кто с ним сталкивается. К примеру, в одной семье может заболеть один человек, а остальные родственники не инфицируются.
По его словам, местного иммунитета человеку хватает, чтобы нейтрализовать большинство инфекций.
К слову, антитела могут содержаться в слизи, в крови. Врачи же их исследуют с помощью тестов.
По словам медика, слизистые оболочки всегда должны быть влажными, потому что это убивает вирус, если же они сухие, то это – фактически ячейка для размножения инфекции. "Поэтому нужно много пить, дышать чистым прохладным воздухом, следить за его влажностью. Потому что любое отопление, кондиционирование высушивают воздух. Норма влажности 40-60%", - резюмировал Комаровский.
Напомним, за минувшие сутки в Киеве выявили еще 56 больных Covid-19. Всего в столице подтверждено 6238 случаев коронавируса, от которого скончались 124 пациента.
По состоянию на 13 июля в Украине зафиксирован 54 133 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, из них 1398 летальных, а победили болезнь 26 503 пациента.
Напомним, за минувшие сутки в Киеве выявили еще 56 больных Covid-19. Всего в столице подтверждено 6238 случаев коронавируса, от которого скончались 124 пациента.
По состоянию на 13 июля в Украине зафиксирован 54 133 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, из них 1398 летальных, а победили болезнь 26 503 пациента.
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