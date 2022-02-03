Непривитых медиков, коммунальщиков и должностных лиц начали отстранять от работы

От работы без сохранения заработной платы стали отстранять непривитых сотрудников органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
Об этом сообщили в Минздраве.
31 января вступил в силу приказ от 30 ноября 2021, расширивший перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против коронавируса.
Отстранение угрожает тем, кто не сделал по крайней мере одну прививку. Обязательной вакцинации не подлежат только работники, имеющие абсолютные противопоказания. В прошлом году осенью Минздрав утвердил соответствующую форму справки.
Отстранять от работы работников некоторых профессий в Украине начали с ноября прошлого года. Первыми это задело работников сферы образования, а затем к ним присоединились работники соцслужб, реабилитационных центров, стратегических предприятий и других организаций. В настоящее время известно о не менее двух случаях, когда отстранение обжаловали в суде учителя.
Правительство не считает обязательную вакцинацию работников некоторых сфер нарушением прав человека, поскольку это требование уже содержится в действующем законодательстве, в частности, в статье 12 закона о защите от инфекционных болезней. Не считают нарушением прав человека обязательные прививки и в ЕСПЧ.
Напомним, что в Украине уже более 15,3 миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины, а привитых двумя дозами насчитали более 14,6 миллионов. Дополнительную дозу получили 16,6 тысячи человек, а бустерную – 339 тысяч.
Об этом сообщили в Минздраве.
31 января вступил в силу приказ от 30 ноября 2021, расширивший перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против коронавируса.
Отстранение угрожает тем, кто не сделал по крайней мере одну прививку. Обязательной вакцинации не подлежат только работники, имеющие абсолютные противопоказания. В прошлом году осенью Минздрав утвердил соответствующую форму справки.
Отстранять от работы работников некоторых профессий в Украине начали с ноября прошлого года. Первыми это задело работников сферы образования, а затем к ним присоединились работники соцслужб, реабилитационных центров, стратегических предприятий и других организаций. В настоящее время известно о не менее двух случаях, когда отстранение обжаловали в суде учителя.
Правительство не считает обязательную вакцинацию работников некоторых сфер нарушением прав человека, поскольку это требование уже содержится в действующем законодательстве, в частности, в статье 12 закона о защите от инфекционных болезней. Не считают нарушением прав человека обязательные прививки и в ЕСПЧ.
Напомним, что в Украине уже более 15,3 миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины, а привитых двумя дозами насчитали более 14,6 миллионов. Дополнительную дозу получили 16,6 тысячи человек, а бустерную – 339 тысяч.
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