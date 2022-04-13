Немчинов о продлении карантина выходного дня и всеобщем тестировании

13:15 17 ноября Киев, Украина

Олег Немчинов уверен, что вопрос продления карантина выходного дня напрямую зависит от сознательности украинцев в соблюдении карантинных ограничений, другим решающим фактором в отношении длительности карантина выходного дня является массовая вакцинация.



Отвечая на вопрос, может ли быть продлен



Министр напомнил, что весной также изначально вводили ограничения на несколько недель и все надеялись на одно, а получили другое. Отвечая на вопрос, может ли быть продлен карантин выходного дня после 30 ноября, он ответил: "Да. И надо смотреть, как пройдут эти три недели".Министр напомнил, что весной также изначально вводили ограничения на несколько недель и все надеялись на одно, а получили другое.

"На самом деле очень много будет зависеть от того, как мы будем придерживаться этого карантина. В целом, карантин – это вопрос к массовой вакцинации, когда мы сможем уже полностью разблокировать все сферы нашей жизни … У нас, скорее всего, вакцины до второго полугодия следующего года в товарных количествах не будет, даже то, что мы видим по справкам Пфайзер, АстраЗенека, они говорят, что они только сейчас будут сертифицировать. Это достаточно емкий период по времени", – сказал он и добавил, что карантин будет продлевать столько, сколько надо.

Также Немчинов порассуждал о том, почему в Украине не могут провести всеобщее тестирование, как это сделали в Словакии.

"Готовы ли мы реально 40 миллионов населения протестировать? Взять кровь, выявить наличие или отсутствие антител и правильно это все прописать? Сколько специалистов для этого нужно? Сколько нужно медиков отвлечь от выполнения своих прямых обязанностей?", - отметил Немчинов.

Также он добавил, что правительство выделило миллиард гривен дополнительно на закупку экспресс-тестов.