Немчинов о продлении карантина выходного дня и всеобщем тестировании

Олег Немчинов
уверен, что вопрос продления карантина выходного дня напрямую зависит от сознательности украинцев в соблюдении карантинных ограничений, другим решающим фактором в отношении длительности карантина выходного дня является массовая вакцинация.
Отвечая на вопрос, может ли быть продлен карантин выходного дня
после 30 ноября, он ответил: "Да. И надо смотреть, как пройдут эти три недели".
Министр напомнил, что весной также изначально вводили ограничения на несколько недель и все надеялись на одно, а получили другое.
"На самом деле очень много будет зависеть от того, как мы будем придерживаться этого карантина. В целом, карантин – это вопрос к массовой вакцинации, когда мы сможем уже полностью разблокировать все сферы нашей жизни … У нас, скорее всего, вакцины до второго полугодия следующего года в товарных количествах не будет, даже то, что мы видим по справкам Пфайзер, АстраЗенека, они говорят, что они только сейчас будут сертифицировать. Это достаточно емкий период по времени", – сказал он и добавил, что карантин будет продлевать столько, сколько надо.
Также Немчинов порассуждал о том, почему в Украине не могут провести всеобщее тестирование, как это сделали в Словакии.
"Готовы ли мы реально 40 миллионов населения протестировать? Взять кровь, выявить наличие или отсутствие антител и правильно это все прописать? Сколько специалистов для этого нужно? Сколько нужно медиков отвлечь от выполнения своих прямых обязанностей?", - отметил Немчинов.
Также он добавил, что правительство выделило миллиард гривен дополнительно на закупку экспресс-тестов.
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