Названа страна с самым низким уровнем вакцинации

16:42 10 Декабрь Киев, Украина

По состоянию на начало декабря самый низкий уровень вакцинации против коронавируса из стран Евросоюза зафиксирован в Болгарии. В настоящее время в этой балканской стране полностью привиты только 26,4% взрослого населения.

Об этом сообщает издание Euronews.



Заместитель министра здравоохранения Болгарии Александър Златанов считает, что проблемы с вакцинацией возникли в стране из-за логистических проблем, а также политической нестабильности, поскольку Болгария проходит третьи парламентские выборы только за восемь месяцев. Но, по его словам, ситуация постепенно улучшается.



«Уровень вакцинации сейчас втрое выше, чем в августе. Мы ожидаем, что с этого момента до конца декабря этот показатель увеличится в четыре-пять раз», – отметил Златанов.



В Болгарии достаточно распространены антивакцинаторские настроения. Почти каждую неделю протестующие собираются на улицах столицы страны, чтобы протестовать против вакцинации.



Способствует этому и то, что в парламент Болгарии только что вошла ультраправая партия, представители которой отличаются радикальной антивакцинаторской риторикой.



Напомним, на 9 декабря в Украине полностью вакцинировались 29,65% населения.